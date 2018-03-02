刑警砍同僚 駕車墜海亡

新竹市警李姓偵查佐1日晚間開偵防車衝進南寮漁港，被消防隊救起時已氣絕身亡。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市警第二分局李姓偵查佐疑與同小隊田姓偵查佐鬧不合，1日傍晚，李涉嫌持刀捅了田員多刀後，隨即開著偵防車衝進南寮漁港，晚間被救起時，已溺斃車內，田被送醫性命垂危，至今仍未脫險。詳細發生原因，正由警方調查中。

據了解，26歲田姓偵查佐與27歲李姓偵查佐皆為警專正期生，2個多月前，田調到李的小隊一同服務，期間發生嫌隙，李疑似懷疑田在背後講他壞話，兩人互看不順眼。

據透露，1日下午，李男疑似又與田男起口角，雙方爆發衝突，田遭砍傷多刀，被載到東大路一段1間小吃攤前丟包，田負傷站起，鮮血直流趴到餐桌上，店家發現後趕緊叫救護車送醫。

李男隨後開偵防車直驅南寮漁港。據目擊者指出，李疑似情緒不穩，車速極快，後來撞上港邊雜物後，連人帶車衝進海裡，消防局據報出動大批人力救援，著潛水裝備將受困車內的李男救出，晚間11時許被送上岸，但送醫前已無生命跡象。

警消表示，田男上半身中了數刀，造成大量失血，情況一度危急，經送加護病房搶救，仍未脫險，而田被砍後，全分局大動作動員尋找失聯的李男，不料，最後找回的卻是冰冷屍體，李的家屬從南部北上處理，哀痛不已。

竹市警第二分局表示，2名偵查佐都是年輕新血，平時工作認真表現不錯，不知之間發生什麼嫌隙，正在釐清中。

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(中國時報)

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