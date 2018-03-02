客戶遇駭被騙 雄獅遭求償363萬元

2018年03月02日 04:10 中國時報 李文正 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

雄獅旅行社遭駭客入侵，36萬筆客人資料外洩，導致24名消費者遭到詐騙，消基會接獲申訴後，1日到士林地院對雄獅提出損害賠償，求償363萬元。

消基會董事長游開雄表示，這是首宗消費者因個人資料外洩所提出團體訴訟，目的是呼籲企業重視個人資料。

雄獅旅遊聲明則表示，有嚴格遵循《個資法》保護客戶資料，消基會未調查就說違法，並非事實，且對公司商譽造成傷害，至於消費者因個資外洩而有損害「恐屬誤會」，尊重消費者選擇以司法途徑消除雙方紛爭。

雄獅旅行社去年5月間發生電腦資料外洩，包括旅客姓名、聯絡電話和購買商品內容，有消費者接到詐騙集團佯稱是旅行社人員「您購買的關西旅遊券，因員工疏失多刷了12張機票」，須要透過提款機解除設定，被害者認為旅遊資料其他人不知道，因而落入陷阱，匯款1萬多元到68萬元不等。

消基會律師陳潼彬表示，去年9月開始，消費者與雄獅協商，雄獅僅願意賠償受害旅客2000元折價券，或1年內可用員工價參加旅遊，但消費者受騙金額相當高，不可能接受，除要求旅行社賠償損失，每人還要求2萬元精神慰撫金。

游開雄也指出，雄獅認為公司作業系統都有防火牆，並非旅行社將資料外洩，詐騙集團的不法行為，不應該由公司負擔損害賠償。

而且被害人申訴的內容，並非旅遊商品瑕疵，無法依消費內容賠償，拒絕支付消費者金錢。

他認為，雄獅未對客戶個資採取適當安全措施，且和消費者被詐騙匯款有其因果關係，因此應負賠償之責，才會據此提起團體訴訟。

(中國時報)