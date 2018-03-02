嗶悠遊卡 全台集點換儲值金

為鼓勵民眾持悠遊卡利用綠能大眾運輸工具集UUPON點數，台北市長柯文哲（左）1日與台北燈節大使郭子乾一同出席「全台抗空汙，天天嗶悠遊」宣傳活動；圖為藝人郭子乾（右）扮演「柯P分身」，親自宣導示範。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

空汙問題嚴重，北市府前年底推出「綠色運輸日」活動，與點鑽、悠遊卡公司合作，嗶悠遊卡搭乘大眾運輸就可獲UUPON點數回饋。今年活動擴大到全台綠運輸，不僅北市公車、捷運，包括台鐵、桃捷、高捷、各縣市公車等都適用，每搭乘5次就贈送1點UUPON點數，累積可兌換儲值金。

柯P、郭子乾搭檔宣傳

北市府推出「2018綠運輸集點活動」，鼓勵民眾搭乘公共運輸，請來台北市長柯文哲和藝人郭子乾扮演「柯P分身」，親自宣導示範。柯文哲致詞說，自己每天搭公車上班，發現其實沒有花很多時間，只要善用APP掌握到站時間，比開車還方便，呼籲大家一起響應，不僅能減少空汙，還可改善交通壅塞。

聯名卡、小額消費適用

今年活動從台北擴大到全台，每天不分時段，只要持悠遊卡或悠遊聯名卡搭乘綠運輸，包括高鐵、台鐵、北捷、高捷、桃捷、各縣市公車、YouBike及渡輪，每搭乘5次就送1點UUPON紅利點數，不同綠運具轉乘也分別列入計算；周五全日不限時段，持悠遊卡搭乘就可直接獲得1點。

除搭乘綠運輸，小額消費也能集點，持悠遊卡到全家、萊爾富及OK便利商消費，每50元集1點，周三再加碼，單筆滿100元贈送10點；另外，每天持玉山悠遊聯名卡搭乘全台綠運輸，即可獲1點，當月消費100元再加3點。

民眾可下載UUPON APP，綁定手機和悠遊卡號就能開始集點，每100點UUPON點數可兌換25元悠遊卡儲值金，也可在3大超商以每4點兌換1元，中華電信則是每110點可抵30元，使用台灣大哥大WALI悠遊卡，可55點可抵15元，集愈多回饋愈多。

(中國時報)

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