加碼2億 新北美術館再招標

2018年03月02日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

被列為新北市長朱立倫重要政見之一、位於三鶯新生地的新北市立美術館，迄今3度流標仍未能動工，文化局正緊鑼密鼓針對規畫設計方面重新評估，並將增加約2億元預算，力拚今年上半年完成招標、開工。

新北市立美術館興建過程命運多舛，2011年間針對建館舉辦設計概念國際競圖，由日本建築師隈研吾、西班牙的Federico Soriano Pelaez、日本的Peter Boronski等3個團隊奪得百萬獎金並入選第二階段決選權，但全案最後卻無疾而終。

姚仁喜出線 遇到鋼價漲

2015年市府二度舉辦國際競圖，首獎由建築師姚仁喜所屬的大元聯合建築師事務的作品「蘆葦叢中的現代美術館」奪下，造型令人驚艷。姚仁喜表示，美術館利用管狀結構和金屬彰顯大自然千變萬化的精神，將是饒富前瞻性的綠建築，也能創造新北市民共同新的記憶。

但就在設計圖定案同時，國際鋼鐵相關原物料價格也從2015年1月起一路飆漲，迄今已翻漲一倍，加上一例一休等因素影響，原本規畫26億元經費不敷使用。

增加預算 縮減建築量體

為此文化局先終止第2階段的6億元演藝廳興建計畫，至於第一階段工程主體結構工程也做局部調整，但2017年1月、3月2度招標均告流標，8月份雖追加8541萬元，卻仍因無廠商投標而流標。

由於朱立倫即將卸任，地方最近也傳出，市府恐因經費問題終止市立美術館興建案，文化局澄清，市立美術館是朱立倫所提的重要政見，「絕對會興建！」

市立美術館原經費超過18億元，依採購法規定必須標案公告40天，若是第4度招標又告流標，恐無法趕在朱立倫市長卸任前開工，文化局強調，正重新評估標案內容，並將增加約2億元工程款、縮減部分建築量體，力拚第4度招標中標出。

(中國時報)