千萬補貼觀光 業者期待加碼

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中國時報
／花蓮報導

為鼓勵民眾到花蓮旅遊，交通部觀光局斥資千萬，補助旅行社組團赴花蓮觀光，每團補助上限3萬元，相當於一人補助500元，花蓮縣觀光旅館同業公會理事長梁愛迪指出，進入觀光淡季後慘況雪上加霜，祭出的補助經費太少，吸引力有限，更擔憂低價競爭搶客源，反挑起遊客「撿便宜」心態。

呼籲政府更大方

「補助經費增加10倍也不為過！」名產業劉姓業者指出，對於旅遊補助樂觀其成，因為留宿自然有消費機會，先帶進人潮才有買氣，尤其花蓮以觀光立縣，一個震災花蓮名產業績掉5成，補助資金只有千萬，還要撐到7月，呼籲政府應更大方。

交通部觀光局2月底發布「交通部觀光局補助旅行業推廣花蓮縣旅遊實施要點」，挹注1千萬資金，補助花蓮地區住宿費用每人每日500元、交通租車費用及火車費用二分之一，每團補助上限3萬元；除團客補助外，觀光局預計自3月至7月辦理國人自由行「3355」旅宿活動，遊客3人以上同行，住宿花蓮地區3天2夜以上，每人補助住宿費最高500元。

但梁愛迪指出，2月花蓮旅宿業者業績掉6成，若擴大到整體觀光產業，保守估計更掉8了成，且進入觀光淡季後，花蓮觀光團客旅遊本來就低，團客補助幫助估計不大，寄望自由行的「3355」活動能加快腳步，協助觀光重建。

盼3355加快腳步

民宿協會理事長陳秉忠指出，首波旅遊補助針對團客，對民宿業者實質幫助不大，尤其2月期間整體民宿住房率砍半，業者低價競爭搶客源，挑起遊客「撿便宜」心態，推測即便人來了對營運幫助也不大，目前也期待3355旅宿補助，更全面地協助民宿業者。

(中國時報)

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