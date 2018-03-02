蔣公陵寢遭潑漆 鎖定9嫌

2018年03月02日 04:10 中國時報 葉臻 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

大溪慈湖蔣公陵寢228紀念日當天，遭10多名獨派團體成員朝棺柩潑紅漆，桃園市議會國民黨團1日強烈譴責，要求桃園市警局3天內破案，否則就要警局長黎文明下台。轄區大溪警分局表示，目前已通知9名在場嫌犯到案說明。

譴責獨派掀族群對立

國民黨桃園市議會黨團1日強烈譴責228慈湖陵寢遭潑漆脫序事件造成族群對立，也痛批軍方和桃園市政府互踢皮球，並要求警方3天內逮捕涉案犯嫌移送法辦，否則要黎文明下台負責。市議員徐玉樹、李家興更嗆聲民進黨有種就直接宣布台灣獨立，不要光喊台獨口號，就是因為蔡英文縱容默許，才會出現紅衛兵挖墳鞭屍的行徑，「只會消費逝去

的人」。

批軍方市府互踢皮球

黎文明則表示，慈湖陵寢由國防部後備司令部負責管理，案發後警方已經介入協助蒐證，桃園地檢署則表示，潑漆行徑涉嫌毀損和妨害公務，228當天就已分案偵辦，預計陸續會有資訊進來，若涉案人接獲通知卻不到案說明，才會依抗傳拘提，但仍得按正常程序進行，不能確保3天內破案。

警方表示抗傳即拘提

轄區大溪警方表示，已經掌握涉嫌毀損罪的9人身分，1日寄發通知書要求到案說明。警方表示，調閱監視影像後，掌握6人潑漆、2人拉白布條、1人推擠管理人員。桃園市政府風景區管理處表示，潑漆發生後，尊重蔣家後人的意見，暫不對外開放兩蔣陵寢及前慈湖營區供民眾參觀。國防部後備指揮部則表示，依法對潑漆人士提出毀損罪告訴。也會循民事途徑求償。

退休航警張緒祥等4人昨日前往慈湖，他表示，軍方沒辦法保護老蔣的安全，因此希望號召相關人士，一起捍衛慈湖。但反而到場警察比較多，自己也出乎意料，也感到很不好意思。

(中國時報)