離岸風電產業鏈 產值580億

哥本哈根基礎建設基金與中鋼公司1日在彰縣府舉辦「離岸風場維護運轉招商說明會」，是台灣首度由本土與外國開發商共同發起的維護運轉招商。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中鋼公司1日聯手發起舉辦「離岸風場維護運轉招商說明會」，7大產業、近百家出席，CIP指出，一旦獲政府遴選，下半年度就在彰化縣開立維護運轉公司。彰化縣長魏明谷表示開發風電不僅在外海，更要在縣內打造產業鏈，百分百「在地化」。

百家廠商搶進運維

魏明谷說，綠能招商運維部分已到位，目前著重在生產零組件部分，風機市場非常有潛力，彰化精密機械工廠有能力生產不同部位的零組件，邀CIP及中鋼說明，期望彰化精密機械工廠參與生產零組件，若產業鏈能聚集在彰化，初估產值有580億，期望未來的量繼續擴大。

建置彰化漁港南側離岸風電運維碼頭，是結合彰濱工業區鹿港西三區緊鄰漁港南側15公頃土地，作為彰濱離岸風電運維基地計畫，已獲中央前瞻補助4.2億元，將打造彰化將成為全台、乃至亞洲最重要的風電運維基地。

彰化成風電基地

1日CIP與中鋼首次向台灣展示彰化維護運轉碼頭3D示意，承諾在彰化設立維護運轉基地，百分百「在地化」，更要「彰化化」。預計將吸引陸海空運輸、資通訊軟體、機械工程、電機工程、土木工程、教育訓練、服務等7大產業、超過130種公司類別，搭起媒合平台。

彰化縣建設處長戴瑞文指出，台灣離岸風電市場整體產值可望達到1.8兆台幣，具14個潛力風場的彰化更是未來風電產業重鎮。CIP持有彰化外海第27號與西島風場外，並與中鋼和日本三菱DGA合作開發第29號風場。

(中國時報)

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