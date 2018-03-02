智科處長請辭 掀府會口水戰

2018年03月02日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府智慧科技處長林彣珊1日正式離職，引發市長涂醒哲、議長蕭淑麗爆口水戰，涂醒哲認為組織修編、預算遭遇困難，促使林彣珊掛冠求去，蕭淑麗則反駁涂執政3年來市府局處長人事不穩定，豈能歸咎議會？要求涂市長應自省。

林彣珊於去年3月1日就任市府企畫處長，推動組織修編，經過6次闖關才讓議會通過組改案，今年元旦企畫處改制為智科處正式上路，林彣珊成為首任智科處長，但她1月間請辭，3月1日起歸建嘉義大學資管系助理教授。

此外，人事處證實市府民政處長吳芯榆將於7月10日屆齡退休，教育處長余坤龍申請今年12月志願退休，市府專員蔡瑞堂1日也離職，將轉換跑道投入生技產業界，機要祕書林耿瑋也去職，投入嘉義市東區議員選舉。

民政處長屆齡退休

林彣珊表示，成立智科處，且嘉義市獲選ICF（國際智慧城市論壇）TOP7，是全球7個智慧城市之一，完成階段性任務，並為兼顧家庭、學術研究，她決定回學校任教。涂醒哲透露會回聘吳芯榆繼續效力市府，吳芯榆則表示，個人私事，不便透露。余坤龍則說，服務30餘年，因應市府編預算而填報志願退休，是否退休，還在評估。

涂已透過中央尋才

涂醒哲表示，林認為階段性任務完成，但對他才是階段性的開始，組織修編、預算都遭遇困難，種種理由讓出身學術界的她有挫折感，促使她請辭，他感到不捨，但予以尊重。

涂醒哲表示，推動組改過程中受挫，預算被刪，但政治人物受挫是必然，越挫越勇，人事也會越換越好，已透過行政院政務委員唐鳳、資策會董事長李世光尋新處長人選。

議長蕭淑麗表示，執政3年來人事不穩定，都要歸咎於議會嗎？她不認同，預算被刪若有滯礙難行之處，市府為何自動撤回覆議案？有些科目可以追加減預算，也不做，自打退堂鼓，歸咎議會，並不公平。

蕭淑麗表示，作為市長要尊重專業，讓局處長發揮專業所長，局處長人事不穩定，政策難以執行，當然影響市政推動。

(中國時報)