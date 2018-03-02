農人祭音樂節 唱出農民心聲

2018年03月02日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

在科技快速進步的社會，農漁產品取得容易，卻讓民眾漸漸淡忘農人辛苦耕耘的過程，對於土地給予的一切同樣感受越來越少，屏東一群青農近期有感而發，自主籌畫名為「農人祭」的音樂節，期盼藉由在田地高歌，從太陽高掛唱到滿天星辰，賣力唱出農民心聲。

行銷屏東雞農扮推手

整個計畫主要推手陳健福，本身也是一名雞農，他強調，全球城市都藉由當地特色作為行銷亮點，音樂是一個不可或缺的媒介，例如日本以富士山為景點，舉辦富士山音樂節，沖繩有名的南島風情，也藉由海景行銷觀光，屬於全台農業產值最高的屏東，土地就是最大利器。

雖然農漁產業每年為國境之南帶來約800億元收入，卻也是人口快速外流的城市之一，處於人口及環境2大議題交錯的無奈，「農人祭」除了想用音樂唱出屏東農業困境與農人文化，讓音樂人用樂章敘說屬於農地的故事，同時也讓大家了解，平日辛勤務農的人們，在這塊土地上的付出與熱情。

邀農民擺攤販售商品

「農人祭」活動預計在17日於屏東熱帶農業博覽園區的農地展開，主辦單位將邀請世大運開場樂團TRASH、脆弱少女組、茄子蛋、T-Brown及多組屏東在地樂團齊唱，企圖用不同的方式喚起大家對於農人生存議題的關注。

因為是全台首場以農為主的音樂祭，陳健福強調，當天將邀請農民擺攤販售鮮果飲品、生鮮蔬果及相關的農業科技，唯一要求就是，與「農」無關的商品皆不會上架，這場開唱挺農的活動也希望成為常態，作為一年一次挺農民的指標盛會。

(中國時報)