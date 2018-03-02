新聞透視－標案無利可圖 包商裹足不前

2018年03月02日 04:10 中國時報 陳俊雄

近年來新北市不少重大工程普遍出現工程延宕，甚至連幾10億元、上百億元的大型標案，竟也沒能吸引廠商投標，凸顯出工程標案與廠商意願之間存有落差。公部門若不傾聽廠商意見修改標案內容，把投標公部門工程搞得像是自跳火坑自尋死路，當然很難吸引廠商上門。

去年通車的三鶯二橋，因為包商跑路導致通車時程延後年餘；今年初啟用的三峽北大安置住宅，同樣有因為包商問題造成工程延宕，其他大大小小工程延宕，在近年來也屢見不鮮。

將辦理第8度招標的淡江大橋，寫下了全台工程史上蓋最久、流標最多次橋梁建設的難堪紀錄，如此高額的公共工程標案卻乏人問津，原因除了鋼價等原物料飆漲、一例一休拉高了人事成本，還有工程難度、漁民及環保抗爭等因素，嚇跑了有意承接的包商。

但比照淡江大橋第1次與第8次招標內容，工程款部份從85億元追加到125億元，足足增加40億元；工期也從60個月延長至68個月，多出將近1年時間。由此觀之，不正顯示第1次標案內容極近苛刻，根本是吃人夠夠要廠商喝西北風。

「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人幹。」包商出包、沒有廠商投標，說穿了都是因為經費誘因不足。

即將辦理第4度招標作業的新北市立美術館，同樣受到鋼價飆漲、人力成本增加等問題所苦，加上建築師姚仁喜對於作品的要求也高，市府應該正視並拉高預算、給予包商協助，才不會重蹈無人投標的窘境。

(中國時報)