台鐵觀光專列 訂房保證有票

台鐵3月起每天加開台北、花蓮來回一班「觀光專列」，首發團48人昨天抵達花蓮，展開兩天一夜行程。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

受0206花蓮大地震影響，花蓮春節旺季不旺，退房率更達8成，觀光產業陷入冰河期，為搶救觀光「慘業」，台鐵3月起每天加開台北、花蓮來回一班「觀光專列」，首發團由太魯閣山月村業者首開獨攬，開出「賠本優惠價」，1日載著48名國內外旅客抵花，盼能重振花蓮觀光榮景。

立委蕭美琴促成台北往返花蓮直達觀光列車（普悠瑪專列），由部分旅宿業者聯合啟動，祭出多款車加酒優惠價格，重振遊客對花蓮的信心。蕭美琴指出，加開的一班列車每天往返台北花蓮，提供遊客「車加酒」套票，372個座位只要有訂房就能買到車票，讓遊客不受一般訂車的時間及人數限制，達到居民與旅客分流，各班次目前仍有空位，盼關心花蓮的民眾用行動支持重建。

領隊陳照明說，首發團由本籍、越南、新加坡等共48人組成，未來也會擴大合作業者，與太魯閣晶英酒店、美侖飯店、花蓮華聯遊覽、艾咪兔旅行社等觀光旅宿業者合作，以觀光列車規畫，推出更多遊覽花東縱谷及海岸的行程。

專列首發團由太魯閣山月村承攬，負責人鄭明岡一早帶著員工及部分業者舉牌迎接遊客到來，但他坦言，首發團每人2千多元套裝行程，以飯店一晚定價7200元來計算，算是賠本經營，但盼能成為示範，激起更多旅宿業者信心，一同將震跑的遊客找回來。

(中國時報)

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