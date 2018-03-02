古都國際馬拉松 若紫爆退費5成

2018年03月02日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

古都國際馬拉松，今年也首度於林默娘公園賽道推出「百米美食大道」，用美食犒賞跑友。（曹婷婷攝）

將於本周日登場的古都國際馬拉松，今年吸引22個縣市、1.6萬名跑者報名，其中，包括21國共321名外籍選手也來台參賽，由於南部近來飽受空汙所擾，台南市體育處也研議，當天萬一空汙達紫爆可退費50％，但也強調，根據觀察，4日空氣品質無紫爆疑慮，參賽者可放心。

高雄2月底舉辦馬拉松賽事，受空氣品質呈紅色、橘色警戒影響，報名人數銳減，相形之下，以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，報名人數迭創新高，去年1.3萬人參賽，今年再創新高，絲毫不受空汙衝擊，本屆活動將首度於林默娘公園賽道推出「百米美食大道」，用美食犒賞跑友。

台南市體育處代理處長陳宗暘指出，空氣品質是否衝擊路跑，近年受到輿論關注，古都馬去年已採取即時公告空品訊息，讓跑友掌握空氣品質，以利評估身體狀況，此外，今年報名簡章也載明若遇不可抗力因素就可退費50％。

另外，今年活動也啟動一個新機制，若是跑友因為顧慮賽事當天空氣品質不良而棄賽，主辦單位仍會將完賽獎品、紀念品寄給當事人。此外，仍會維持並加強機動巡迴救護站，安排行動救護，救護人力從去年70人增至110人。

鑒於古都馬不僅是代表台南特色的城市馬拉松，也是全國及國際馬拉松跑者期待的城市路跑活動，億載國小今年因應年度賽事，創作繪本《一直一直向前跑》，以「全城辦喜事」心情，刻畫出對家鄉的情懷，五、六年級學生花3個月構思腳本、繪圖，圖文並茂為古都馬寫下饒富童趣的紀錄。

(中國時報)