北京周重返高雄 主打宮廷小吃

北京慶豐包子第三代技藝傳承人常金生（中）展示包子。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導
北京特色周1日香蕉碼頭開幕，圖為老北京冰糖葫蘆。

北京特色周重返高雄，主打的北京小吃街1日在香蕉碼頭開幕，華天二友居肉餅、慶豐包子等美食，讓人食指大動，現場邀請北京「兔兒爺」形象大使與港都在地吉祥物「高雄熊」相見歡，京台廚藝交流賽也在今天展開。

北京周曾在高雄連辦5屆，去年移師新北，今年重返高雄。除1至5日的北京小吃街，國際會議中心也舉行「海淀三山五園文化巡迴展」，藝術品、文物100餘件，並結合互動體驗與科技，免費展出至15日，帶領遊客穿越時空。

三山是北京西郊的香山、玉泉山和萬壽山，五園則是靜宜園、靜明園、頤和園、暢春園和圓明園。盛世時期從海淀鎮至香山共分布90多處皇家離宮御苑與賜園，園林連綿20餘里，現也是北京最重要的文化遺址公園保護區。

集合各式美味的小吃街，有艾窩窩、驢打滾、碗豆黃等宮廷小吃，還有慈禧太后最愛的炒肝，慶豐包子品研部總監，也是第三代技藝傳承人常金生特地來到高雄，2014年被評為北京10大名廚的他，所賣包子外型以「荸薺肚、石榴嘴、18個褶」聞名。

歷年北京周也有傳統民俗及宮廷工藝品等老玩意，今年則有鋁邊、雕漆、龍鳳字畫、中國結、絲綢、糖人、篆刻、剪紙、叫賣、草編等12項技藝展位。今天開始的第2屆京台廚藝交流賽，現場將製作春節特色菜。

(中國時報)

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