馬祖擺暝文化祭 鄭文燦祈福

2018年03月02日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市與馬祖為姊妹縣市，桃園市長鄭文燦任內也與連江縣簽署「桃園連江交流合作備忘錄」，進行13項交流工作，1日更領團前往馬祖，出席馬祖擺暝文化祭系列活動及芹壁天后宮祈福大典，與連江縣政府舉行交流會議。

鄭文燦1日應連江縣長劉增應邀請，率團到馬祖參加「擺暝文化祭」，鄭文燦表示，居住在桃園的馬祖人約有5萬多人，兩地關係密切，市府2015年也成立「桃園馬祖交流小組」，至今召開20次交流小組會議，推動各項合作。

其中包括成立桃園馬祖網路社群、規畫編纂馬祖移民史、馬祖移民社區調查、馬祖母語傳承推廣計畫、開設馬祖旅桃鄉親成人基本教育研習班、舉辦馬祖原鄉沉浸式母語教學活動、整合桃園馬祖跨區行政服務等措施。

鄭文燦表示，馬祖保有閩東文化及濃厚的人情味，許多年輕人都喜歡來馬祖觀光，目前台灣與馬祖兩地的班機由立榮航空執飛，而華信航空日前也成立了ATR機隊，正緊鑼密鼓準備馬祖首航工作，讓未來台灣本島與馬祖的交通將更加便利。

桃園市近3年來致力推動桃園與馬祖的各項交流，市府參訪馬祖的「戰爭與和平紀念公園主題館」，做為未來在大溪太武新村成立「八二三炮戰紀念館」的參考，且桃園與馬祖雙邊戶政已連線，即將成立的資訊科技局也會提供桃園經驗，協助馬祖發行市民卡，並串連兩地市民卡。

(中國時報)