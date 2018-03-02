林文進接任 國民黨雲林縣黨部主委

國民黨雲林縣黨部新任主委林文進（左），最近已和雲林縣長參選人張麗善（右）展開輔選工作。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

國民黨雲林縣黨部主委林文瑞1月請辭，現任嘉義市私立仁義高中董事長的林文進獲得張麗善推薦接棒上任。林文進表示，將發揮個人異於傳統的輔選方法，但他也坦承目前是「大海撈針」，還不知道針在哪裡。

國民黨主席吳敦義4日將於雲林虎尾中山堂為新任小組長授證，並為林文進舉行布達。68歲的林文進在政壇算是素人，他是國民黨終身黨員，但未擔任過任何黨職、公職，4年前曾有意參選國民黨雲林縣長初選，最後踩剎車，轉任縣長候選人張麗善後援會幹部。

林文進畢業於彰化師範大學，曾擔任雲林縣多所國小老師、主任、雲林縣教育局督學、體健課長、教育部體育司科長、苗栗縣教育局長、嘉義仁義高中校長、台灣體育大學總務長、主任秘書等職。

林文進表示，他年紀已大原本婉拒擔任主委，得知此一職務是無給職，很多人不願意做，他個性「搞怪」，願意挑戰看看，希望能發揮專業，拓展張麗善拿不到票的票源。

林文進說，沒有贏過就要改變方法，這是他擔任主委的目標，如果以前考50分，同樣的方式再考也只有50，用他的方法搞不好有70分，但先不想說太多，也不要敲鑼打鼓，惦惦做看看。

張麗善稱讚林文進有熱忱、擅長溝通、態度積極、謙虛低調，願意聽取各界意見，有開發也有管理的能力，曾輔選過其女兒林聖芬選上嘉義市議員，對國民黨有加分作用。

張麗善搶攻婦女選票，1日在虎尾鎮舉辦「幸福女力，健康滿百」講座活動，擔任中華民國婦女企業諮詢協會理事長的張麗善，希望大家支持她贏得縣長選戰。

(中國時報)

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