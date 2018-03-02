老翁急性靜脈血栓 搶救免截肢

高雄市83歲李姓老翁左腳因「急性靜脈血栓」，變成紫紅色（左），經治療後，恢復正常（右）。（呂素麗翻攝）

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中國時報
／高雄報導

常坐少運動的83歲李姓老翁，左腳又腫脹又痛，1天之內從大腿以下全變成紫紅色，高醫急診判斷是罕見的「急性靜脈血栓」，主刀緊救的整形外科醫師賴昕隄形容劃下刀時有如「爆漿」，術後因再灌流傷害而休克，心臟內科醫師許木百超在10天之內進行3次融栓導管治療，搶救1個月後，老先生免於截肢，左腳功能恢復正常。

外科部長郭耀仁說，靜脈栓塞是因長期臥床或久坐，而老先生是嚴重型靜脈血栓，淺、深層靜脈都塞住了，而且面積太大，病程發展很快，相當罕見，在國外醫學文獻只是零星個案；在文獻上死亡率高達4成，即使成功救回，也有2至5成病人須截肢。

郭耀仁表示，此罕見病例去年於國內整形外科醫學會發表，今年初更發表在世界頂級醫學雜誌新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine），為台灣整形外科界第一次榮登該雜誌，在網站上多達上千人按讚，數百人熱烈討論。

銀行員退休的李翁說，平常少運動，坐的時間很長；去年3月發病，突然左腳痛到不能走路，而且很快腫脹到紫紅色，送高醫急診時，當天值班的賴昕隄判斷是急性靜脈血栓，立即進行筋膜手術，醫療團隊合力搶救，老先生歷經休克、緊急洗腎，再由心臟內科許木百超結合靜脈導管介入治療，救回性命並保住左腳。

高醫1日召開記者會發表此病例，李老先生由女兒及外籍看護陪同出席向醫護人員致謝，副院長王照元也代表致贈襪子祝福。

(中國時報)

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