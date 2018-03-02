千甲段綠美化 加入微笑水岸

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中國時報
／竹市報導

為推動「新竹左岸」休憩親水生態藍帶，新竹市政府進行的「千甲段空氣品質淨化區」1日完工啟用，此淨化區面積3.81公頃，每年可潔淨5噸二氧化碳、1噸懸浮微粒，市府未來更將持續改造新竹左岸，打造「微笑水岸」，提供民眾優質親水環境。

市長林智堅指出，過去千甲段荒煙漫草、雜草叢生，垃圾易堆積，新竹市政府進行全區整地、移植原生喬木、灌木及植生草皮等綠化，打造寬闊草坪，新設透水瀝青步道、砌石護岸、野餐平台、自行車停車架、自行車道等，提供民眾多元休憩方式。

他說，新竹市是座被水環繞的城市，坐擁良好水岸資源，母親河頭前溪孕育城市發展，市府積極爭取經費，打造微笑水岸，串連新竹左岸、漁人碼頭、17公里海岸線，未來民眾可騎乘自行車，體驗綿延27公里的休憩藍帶。

環保局長江盛任則表示，為打造微笑水岸，近年積極改善新竹左岸環境，以生態優先、低開發、低度維護管理為原則，設置溪埔子、柯子湖人工溼地，重新鋪設自行車道、改善慢壘球場，闢建兒童遊戲區和籃球場，而千甲段空氣品質淨化區啟用，不僅淨化空氣，民眾能在「祕密花園」，騎自行車、散步野餐。

而市府此次是成功向中央爭取超過1183萬經費，打造千甲段空氣品質淨化區，目前新竹市有6座空氣品質淨化區，包括3處環保公園、1處垃圾場復育綠化、1處都會區自行車道及1處千甲段高灘地，總計每年可以自然潔淨二氧化碳約32.88噸、總懸浮微粒約7.88噸。

(中國時報)

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