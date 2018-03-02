頭前溪飲水堪虞 竹市要求停用

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中國時報
／竹市報導

為化解民眾對飲用水疑慮，新竹市政府1日拜會水公司，提出調度水源請求，要求民生水源停用頭前溪水，全數改成寶山水庫。水公司則重申頭前溪水質標準無虞，請民眾安心飲用。

新竹市民每日平均用水量約33萬噸，6成以上水量主要來自寶山水庫，依照豐水期、枯水期水況不同，頭前溪水源約占新竹市總用水量1至3成。但近來有環保團體質疑，頭前溪上游的竹東垃圾掩埋場與工業區廢水都排入頭前溪，影響下游新竹市民飲用水安全。

副市長沈慧虹要求水公司「調度水源」，希望停用頭前溪水，全數改由寶山水庫支應，要讓新竹市民喝的安心。水公司3區管理處表示，頭前溪流域已公告為水源水質水量保護區，各淨水處理流程皆有快混、膠凝、沉澱、過濾、消毒等設施，每個階段均有水質檢測嚴格把關，無論水源水質暨飲用水水質檢驗結果均符合標準，請民眾安心飲用。

而水庫安全存量無虞時，將洽水利署盡量提高水庫供水量，解除用戶用水疑慮，並積極推動北水南送新竹20萬噸供水計畫，預計2020年完成此計畫，屆時翡翠及石門水庫如有蓄水餘裕，可滿載供應新竹地區用水，頭前溪甚至可暫停取水，大幅提升新竹地區飲用水品質。

環保局江盛任局長表示，新竹市有3處淨水場，環保局每3個月檢驗原水與淨水場的飲用水水質，環保署則針對較難檢驗項目如戴奧辛、其他重金屬元素，每年進行檢驗，目前水質均符標準。

(中國時報)

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