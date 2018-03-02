遇5級地震 65老屋剉咧等

北市自2013年起開辦補助民眾健檢老屋，至去年總計1041件申請，有65件耐震能力確有疑慮，議員王鴻薇發現，市府不但未追蹤有疑慮的建物，也沒有協助補強，抨擊政策不該只是做秀、表面功夫，讓老屋自生自滅；北市建管處對此表示，將協助住戶都更或重建。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

北市自2013年起開辦補助民眾健檢老屋，至去年總計1041件申請，有65件耐震能力確有疑慮，議員王鴻薇發現，市府不但未追蹤有疑慮的建物，也沒有協助補強，抨擊政策不該只是做秀、表面功夫，讓老屋自生自滅；北市建管處對此表示，將協助住戶都更或重建。

議員批應追蹤、補強

行政院近日公布老屋強制健檢擴大實施，王鴻薇指出，北市近5年對1041件老屋健檢，耐震能力尚無疑慮的有604件，耐震有疑慮的372件，耐震確有疑慮的65件，有疑慮的老屋共計437件，北市若遇到5級以上地震，這些老屋恐自身難保。

王鴻薇說，北市老屋健檢行之多年，市長柯文哲上任後把預算刪除，直到發生台南維冠大樓因地震倒塌，才動用二備金補助老屋健檢，但完成健檢後，有問題的建物既不追蹤也未補強，質疑市府都在玩假的，她痛批，政策不是宣布後就沒了，不該只是做秀、表面功夫。

對此，建管處科長陳建銘回應，柯文哲上任後，首年因申請檢測的案件數太少，未編列預算並非刪除，但因發生南台大地震，動用二備金支應。

建管處稱已通知屋主

至於是否有追蹤補強，陳建銘說，建物屬私有財，民眾申請房屋健檢後不便公告，但都有通知所有權人，只是費用過高，且須進行破壞性檢測，市府最高補助60萬元，只有2件提出申請。

陳建銘表示，65件耐震能力確有疑慮的老屋，因北市危老條例已經通過，將由市府組成輔導團，協助住戶都更或重建。

(中國時報)

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