金犬福旺 點亮新北都會公園

2018年03月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

「歡喜旺旺來」燈區50隻各色小狗花燈，造型逼真可愛，成為民眾爭相拍照取景的熱區。（譚宇哲攝）

新北市首度舉辦的旺來福來祈福燈會1日晚間登場，高達8米的「金犬福旺」主燈和5大特色燈區的各式花燈同步點亮大台北都會公園，現場還有70個美食攤位，李千娜、王識賢、曾心梅、黃靖倫等歌手到場演出，另外還展出兩岸花燈大師精采作品，吸引爆滿人潮到場賞花燈、吃美食，活動預計到18日截止。

旺來福來祈福燈會1日晚間開幕，隨著夜幕降臨，在新北市長朱立倫、新北市議會議長蔣根煌、南京副市長華靜、三重先嗇宮董事長李乾龍、竹林山觀音寺董事長吳宗雄等人一同主持下，8米高的主燈「金犬福旺」點亮，9隻大小不同金色狗及金元寶閃耀金光，與5大特色燈區上百個特色花燈璀璨相映，讓大台北都會公園瞬間瀰漫浪漫氛圍，驚豔全場。

兩岸大師作品 同台展出

朱立倫表示，這是新北市第一次舉辦的大型元宵燈會，特別展出兩岸花燈大師的精彩作品，讓大家體驗傳統燈藝的特色與文化底蘊，感謝新北市各大宮廟共襄盛舉，以及來自南京的朋友一起努力，帶來傳統花燈高超技藝的獨特美感與市民共度元宵。

民政局長江俊霆表示，新北市旺來福來祈福燈會規畫兩岸達人祈福花燈、添丁發財宮燈步道、戀愛島嶼、夢幻燈屋及巨形扭蛋等五大特色燈區。其中，兩岸花燈達人林健兒、顧業亮共同打造的夫子廟牌樓、荷花、佛手柱、觀音、媽祖等特色花燈，製作手法細膩，值得仔細欣賞。

宮燈步道求願 一次滿足

現場也搭配燈會的祈福主題，長達30公尺的「添丁旺財宮燈步道」，不論求財、求子、求事業、求姻緣，都可一次滿足，主燈旁的扭蛋機更可轉出竹林山觀音寺的平安符及靈籤，為新的一年帶來順心如意。

民政局提醒，參觀燈會人潮眾多，建議民眾搭乘捷運到三重站下車，或搭乘公車至捷運三重站或五谷王廟站下車步行前往。

(中國時報)