新城鄉異地重建 震災戶反彈

2018年03月02日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮雲門翠堤大樓日前拆除完畢，周邊道路1日重新鋪設柏油、畫上標線並整平為空地，災後4棟倒塌大樓都已拆除；後續重建方式，傳出縣府規畫將195戶災民安置於年底即將完工的青年住宅，引發居民反彈，縣府澄清，重建方案都尚在討論中。

花蓮強震造成市區的雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿大樓倒塌，其中雲翠大樓在2月26日拆除完畢，經連日清運土石，昨日完成柏油鋪設及綠美化作業，恢復附近道路通車，讓周邊居民生活重回正軌，空地未來將規畫為綠地公園。

簽意向書統計意願

雲翠等倒塌大樓因位在米崙斷層帶，花蓮縣長傅崐萁決定「不予原地重建」，傳花蓮縣府提出選在新城鄉北埔村的青年住宅預定地「異地重建」，要求居民簽署意向書，進行統計，引起住戶反彈，憂心被縣府從花蓮市「塞」到新城鄉，除工作、生活不便外，房價也直接砍一半。

若要搬家寧可領錢

占地近3公頃的花蓮青年住宅，在去年12月正式動土，2年內將興建7棟地上6至7層及地下1層樓的建築物，共計819戶、每戶總價250萬元，第一棟101戶預計今年底將先行完工。

一名雲翠大樓陳姓住戶指出，約有一半的住戶傾向重建，多不願搬至新城鄉，因3棟倒塌大樓皆位在花蓮市區，生活機能方便，每坪房價市值約15至20萬元以上，反觀北埔村或青年住宅房價僅約10萬上下，若要搬至青年住宅，就打算領取援助金另外購屋。

花蓮縣府建設處代理處長鄧子榆表示，災後住戶重建方案，若是採取異地重建方式，將以國有地、縣有地優先，由縣府利用震災善款，按住戶原坪數大小，協助災民完成永久屋重建，原則上重建費用全由縣府負擔，至於將採取何種重建方案，目前仍與住戶討論中。

(中國時報)