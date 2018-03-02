炸龍滿地炮灰 不清掃就開罰

最近有許多商家包下龍隊整夜炸龍，事後未清理而留下滿地鞭炮屑。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

媲美北天燈、南蜂炮、東寒單的苗栗火旁龍活動，由於習俗有愈炸愈旺的說法，近年來都有企業和商家包下龍隊再以猛烈炮火洗禮，但一夜激情過後，市區留下滿地鞭炮屑讓住戶頗為反感。市公所清潔隊1日拜訪商家，呼籲自律並負起清掃責任，否則依法開罰1200至6000元。

未改善 最高罰6000元

根據清潔隊的經驗，包龍的商家丟擲鞭炮火旁龍從不手軟，一場下來所製造的鞭炮屑和廢棄物，少則3.5噸垃圾車半台、多則1台滿載。4日晚最高潮的火旁龍之夜有3個場地，往年幾乎要6、7台垃圾車才能清運完畢，留在馬路的危害環境程度可見一斑。

元宵民俗踩街火旁龍活動逐漸進入高潮，在祥龍點睛後，苗栗地區晚間常見祥龍參拜，連日來更有不少商家包下龍隊，在指定場地以數量可觀的鞭炮炸龍，希望在未來一年愈炸愈旺，財源滾滾，因此光買鞭炮動輒數萬到數十萬元也稀鬆平常。

影響市容 汽車也遭殃

苗栗市公所清潔隊長孫春明表示，上月27日晚間在府東路、縣府路及英才路等多處地點，都有商家包龍、火旁龍，未清掃鞭炮屑而隨風飛揚，影響市容觀瞻和環境衛生。228一早，許多路過縣府廣場和英才路文化觀光局周邊的民眾，看到滿地鞭炮屑，還有瓶瓶罐罐，不禁搖頭，許多轎車車身，一夜之間也蒙上「炮灰」，讓住戶、車主相當反感。

孫春明說，由於隔天適逢228假日，清潔隊休假，但昨已逐一查訪，並向包龍商家宣導，他呼籲商家火旁龍過後，務必負起清掃責任以免受罰，更不要讓歷史悠久又有特色的客家民俗留給人負面印象。

(中國時報)

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