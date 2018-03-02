綠川櫻橋百年風華 驚豔重現

台灣大道與綠川東西街交叉口下的百年古蹟「櫻橋」，四端高聳橋塔造型及歐式風格鍛造欄杆，讓旅客大為驚豔。

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中國時報
／台中報導
綠川雙十路到民權路段間規畫「優悠水母」、「幸福光球」等，創意藝術光景布置；每日固定傍晚17時30分至22時開燈！（陳世宗翻攝）

台灣大道與綠川東、西街交叉口下的百年古蹟「櫻橋」，在台中市水利局進行整治工程時獲得保存，四端高聳的橋塔造型及歐式風格鍛造欄杆，在春節期間讓旅客大為驚豔。水利局長周廷彰說，今昔交錯的櫻橋舊址，讓人洞察綠川百年來與台中都市發展的密切關係。

整治工程時 獲得保存

水利局表示，櫻橋是當年櫻橋町通（今台灣大道）跨過綠川的橋面，興建於日據時期大正四年（1915年）。短短小橋橋頭M4個端點，各自豎起共4座高聳燈飾台座，謂之「橋塔」，特殊造型更顯出櫻橋磅礡氣勢；隨著都市變遷及台灣大道拓寬，櫻橋逐漸失去原來面貌。

市府推動綠川整治工程開蓋時，發現櫻橋殘存的橋身，極力將其完整保留，水利局並調整設計方案，復刻橋體四端高聳橋塔造型，及歐式風格鍛造欄杆樣式，同時設置過橋段提供可觀賞櫻橋橋身，兼具完整保存櫻橋舊址的橋下空間。

採獨有「夫妻樁」工法

周廷彰說，為滿足綠川防洪標準兼顧中山綠橋保存，經過多次與工程專家會勘討論後，決定於橋下設置防洪箱涵，採用台中獨有俗稱「夫妻樁」人工擋土柱工法，穩固橋台基礎，不僅保護古蹟，也解決通洪瓶頸問題！

綠川整治工程完成後，櫻橋風華再現！水利局特在橋下設置浪漫「紫藤廊道」，也在綠川雙十路到民權路段間規畫「優悠水母」、「幸福光球」等創意藝術光景佈置；即日起固定每日傍晚17時30分至22時開燈，預計展至4月8日。

(中國時報)

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