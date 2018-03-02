政院縣府金援 北斗財困有解

2018年03月02日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣北斗鎮公所與代表會的關係惡化 ，公所編列的107年度總預算因遭大砍1億8800多萬元，聯合幼兒園興建等案都卡關，但據了解，北斗鎮長楊麗香經向行政院長賴清德與彰化縣長魏明谷求援，已獲允諾挹注近1億元墊付經費，聯幼興建等案都將解套，可望在今年執行。

預算遭砍1.8億 工程停擺

北斗鎮代會大砍公所107年度總預算，儘管公所提出覆議尋求翻盤，依然遭打回票，所會間的僵局，今年2月22日雖經縣政府協調，仍是「無解」。

預算遭刪1億8800多萬元，公所施政面臨癱瘓，部分建設進程也遙遙無期，包括備受矚目的聯合幼兒園興建、前瞻計畫道路工程品質提升、城鎮之心與文教區閒置空間活化工程等，都宣告卡關。

就在公所束手無策之際，行政院長賴清德日前造訪彰化，在聽取楊麗香的陳情簡報之後，當場就與縣長魏明谷討論並允諾提供協助，也讓北斗公所的困境可解套。

與鎮代會僵局 尋求化解

楊麗香表示，賴清德與魏明谷答應協助的項目，包括北斗聯合幼兒園除了原本國教署補助2146萬元、縣府500萬元，不足的1294萬元將全數挹注；此外，城鄉建設道路品質提升計畫4010萬元、城鎮之心600萬元、文教區閒置空間活化700萬元，及公所新建大樓裝潢工程9000多萬元，共1億多元。

楊麗香表示，在行政院與縣府支持下，鎮民關心的聯合幼兒園興建、及攸關鎮民安全的道路品質提升等案都已解套，確定可恢復執行，她感到欣慰，至於與代表會間的僵局，還是會積極尋求化解。

(中國時報)