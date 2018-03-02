萬炮齊發 鹽水蜂炮開炸啦

2018年03月02日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

「開炸啦！」為期2天的台南鹽水蜂炮1日登場，上午8時先進行啟炮儀式與遶境，晚間7時再從武廟出發，神轎、移動式炮城及參與人潮擠滿廟埕廣場及道路，民眾全身做好安全防護，爭先恐後要體驗「犁蜂炮」的刺激，近距離接觸，眾人被蜂炮威力震懾，但仍直呼「好過癮！」

體驗「犁蜂炮」刺激

台南市代理市長李孟諺、議長賴美惠等人昨日一早先到武廟參拜，祈求鹽水蜂炮活動順利，隨後即進行啟炮儀式，點燃的鞭炮由無人機拉升上空，代表活動正式開始，現場幾座大型炮城開始施放，神轎接著遶境，首日行程以鹽水外圍區域為主，到元宵節晚間達到最高潮。

昨日活動繞行岸內、義稠、下中、後宅、桐寮、舊營等部落，晚間整裝後從武廟出發，兩座大炮城同時開炸，聲勢驚人，隨後神轎再前往北門社區、土庫聚落、橋南里、竹圍尾、工業區一帶「採蜂」，沿途擠滿體驗「犁蜂炮」快感的民眾，氣氛熱烈。

上百座炮城齊發

當地民眾笑說，昨日只能算是前菜，重頭戲將在今天入夜後展開，包含號稱有60萬支蜂炮的「狗來富、旺旺來」主炮城、龍護宮的太子爺蜂炮城、伽藍廟的八卦炮城等，還有許多民間自製的卡通造型蜂炮城，上百座炮城齊發，將為中外遊客送上「蜂炮大餐」，鹽水小鎮也將化身不夜城。

(中國時報)