環團反掩埋場 市府承諾把關

反對馬頭山廢棄物掩埋場開發案的環團，1日聚集高市府抗議。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

馬頭山事業廢棄物掩埋場開發案，將於2日下午召開環評審查大會，居民、環團1日先號召10多部遊覽車、約500人前往市府門口陳情，表達反對立場；高市環保局則強調，前後長達3年的審查過程中，市府均依法把關，絕不敷衍放水。

批開發單位環說書造假

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會1日在市府正門口集結陳情，批評開發單位富駿公司環說書造假、地下水位觀測井沒開篩，並提出申請，呼籲將開發基地設置為「青灰岩自然人文生態保護區」。

警方大陣仗維安，陳情過程大致平和，但市府派環保局副局長張瑞琿、1999市民服務中心主任何宜綸接下申請書，遭群眾拒絕，一度有人鼓譟要求市長陳菊出面，最後居民代表將申請書直接送至1999服務中心櫃台，結束陳情行動。

高市環保局強調，馬頭山掩埋場開發案經市府2016年7月4日、2017年3月9日召開2次專案小組審查會，並分別於去年8月29日及12月21日進行環評委員會審查，決議請開發單位補正資料、納入環說書後再送審，過程皆依法把關。

環保局表示，2日將再開環評委員會議，環團若提出新事證，環保局一定轉交各環評委員，對於任何開發案，均秉持程序正義、依法行政原則，在相關資訊正確充分的前提下，經由專業、獨立審查的環評委員會充分討論，做出專業判斷。

富駿研議提告 捍衛聲譽

富駿公司則回應，自救會以不斷重覆提告方式，造成外界對馬頭山開發案負面觀感，經地檢署調查後，先前提告項目均偵結獲不起訴處分，這次自救會故技重施，企圖影響環評結果，研議提告捍衛聲譽。

(中國時報)

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