燈節亮點 鐵鋁罐打造重生善性

台北燈節作品「重生善性」除了有著奶粉罐燈籠的兒時懷舊情景外，也帶有科技風格展現光影變幻（小圖），讓遊客目不暇給。（北市觀傳局提供）

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中國時報
／台北報導

台北燈節開辦至今，不少作品令遊客驚艷，其中帶有廟宇造型、外觀奇特的「重生善性」作品，呈現元宵古早味，獲得參觀民眾一致好評。北市觀傳局表示，「重生善性」是由華山站貨場駐站藝術家與家扶中心的小朋友共同攜手打造，將元宵燈節之美呈現在大家面前。

觀傳局表示，「重生善性」是參考早期社會民眾會使用舊奶粉罐打洞製成燈籠，讓兒童在元宵時節提上街玩樂的概念，此次將鐵鋁罐先行回收後，再由藝術家們一個個手工磨平、打洞組合創作，整個組裝過程花費一周才完成，堪稱本次燈節最「厚工」（費工）的作品之一。

不過好的作品就是「慢工出細活」，作品內部的頂端以LED燈的點陣圖型構成明鏡，並加入原民風的概念打造出傳統廟宇意象，除了帶有奶粉罐燈籠的兒時懷舊情懷外，也有科技風格展現光影變幻，象徵生命之花與生命起源。

許多遊客看到打洞的鐵鋁罐透出一絲絲亮光時，都會流露出會心一笑的表情，開心表示：「我小時候的燈籠就是用奶粉罐做的耶，沒想到過了那麼久還可以看到，好懷念唷！」負責設計作品的藝術家透露，當初創作時就是希望大眾能夠回想起童年度過元宵節開心的夜晚，找回那份最真、最單純的快樂。

而藝術家們也與家扶中心合作「助星計畫」，找來家扶中心小朋友一起來製作，讓他們利用機會學習創作，並且了解藝術創作的創意與想法。

觀傳局指出，「2018台北燈節」在台北市西城盛大展開，將舉辦至3月4日止，想知道更多有關燈節作品相關資訊，可以上台北燈節官方網站查詢：

(中國時報)

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