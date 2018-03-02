元宵添加這幾味 好吃助消化

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中國時報
／新北報導

新北市立聯合醫院1日提前舉辦慶祝元宵節，安排營養師鄧雅群解說健康吃湯頭，另外安排烘焙業者教導民眾DIY製作健康、創意的元宵，吸引不少民眾到場參加，民眾笑稱，「元宵節就是要吃元宵，才有過節的感覺。」

活動中邀請聯瑜烘焙麵包師傅張晏瑜現場教導製作健康元宵，他以佛手柑配金桔、仙桃配南瓜、咖喱薑黃配白蘿蔔、紅扁豆配核桃等天然食材為原料，一步一步教導，讓民眾在家也可以自己動手做。

營養師鄧雅群表示，元宵外皮由糯米粉製成，糯米含有較多「支鏈澱粉」不容易消化，添加可幫助消化功能的「佛手柑」，與含有豐富維生素的「金桔」，不只有營養，更增加口感。

另外，「仙桃」富含多種的維生素與礦物質是營養價值高的水果，「南瓜」則含多種營養素與纖維質；「咖哩」成份中包含薑黃素，具抗氧化與抗發炎等作用，搭配豐富纖維的白蘿蔔一起烹煮，提升了咖哩薑黃的美味，還可促進腸道蠕動，減少糞便在腸道停留的時間，是多纖維又美味的好菜餚。

鄧雅群表示，「紅扁豆」可預防便祕與具有保健功能，「核桃」更是營養滿分，但核桃是一種高油脂、高熱量的食物，如攝取過多，反而造成身體負擔，需適量攝取並減少烹調用油。

新北市立聯合醫院副院長王祖琪表示，糯米食物黏度高、消化慢，食用時要細嚼慢嚥，避免增加腸胃負擔，家中幼童及長輩要注意吞嚥，另外，湯圓主要營養成分為醣類，糖尿病患者不可過量食用。

(中國時報)

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