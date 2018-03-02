地震釀落石 2歲童喪命

富里農會總幹事張素華求新求變，特別專案從日本引進牛奶皇后品種稻米到富里種植。（楊漢聲攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

近來地震頻傳造成土石鬆動，極易發生落石事件，中橫公路支線台7甲線25k南山路段28日深夜近12時發生落石擊中小客車意外。造成車內1名2歲幼兒不幸身亡。公路總局提醒用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區道路時務必小心注意落石。

2月28日深夜11點22分，有民眾匆忙開車衝到宜蘭縣政府消防局南山救護站求助，表示一家4口（3大人1小孩）下山採買民生物資，卻在返家途中行經台七甲線25公里附近時遭一顆直徑約40公分的落石擊中，落石擊穿前方擋風玻璃後，直接砸在坐在副駕駛座的祖孫兩人身上。

2歲的孫子首當其衝，當場失去生命跡象，46歲的祖母則頸部及四肢受到擦傷，值班的救難人員將祖孫兩人緊急送往羅東聖母醫院醫治，並對幼童實施CPR急救，但仍宣告不治。

公路總局第四區養護工程處獨立山工務段接獲通報後，立即派員前往發生落石處及附近路段巡視，但並未發現大量體坍方落石情形，研判屬於單一落石事件，另沿線公路設施完善，仍可正常通行。

公路總局表示，四區工程處1日上午立即進一步檢視並重點觀查拍照較陡峭上邊坡的情形，經檢視結果邊坡林木茂密、植披完整，推測這起落石事件與近期發生多起有感地震造成邊坡局部孤石鬆動有關，屬於無預警的單顆落石狀況，公路養護單位也隨即刷除有墜落疑慮的浮石，並將持續加強路段道路巡查，同時呼籲用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區路段務必注意安全，小心突發落石狀況。

(中國時報)

元宵添加這幾味 好吃助消化 挑擔奉飯 健康烹調不油膩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。