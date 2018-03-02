地震釀落石 2歲童喪命

2018年03月02日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

近來地震頻傳造成土石鬆動，極易發生落石事件，中橫公路支線台7甲線25k南山路段28日深夜近12時發生落石擊中小客車意外。造成車內1名2歲幼兒不幸身亡。公路總局提醒用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區道路時務必小心注意落石。

2月28日深夜11點22分，有民眾匆忙開車衝到宜蘭縣政府消防局南山救護站求助，表示一家4口（3大人1小孩）下山採買民生物資，卻在返家途中行經台七甲線25公里附近時遭一顆直徑約40公分的落石擊中，落石擊穿前方擋風玻璃後，直接砸在坐在副駕駛座的祖孫兩人身上。

2歲的孫子首當其衝，當場失去生命跡象，46歲的祖母則頸部及四肢受到擦傷，值班的救難人員將祖孫兩人緊急送往羅東聖母醫院醫治，並對幼童實施CPR急救，但仍宣告不治。

公路總局第四區養護工程處獨立山工務段接獲通報後，立即派員前往發生落石處及附近路段巡視，但並未發現大量體坍方落石情形，研判屬於單一落石事件，另沿線公路設施完善，仍可正常通行。

公路總局表示，四區工程處1日上午立即進一步檢視並重點觀查拍照較陡峭上邊坡的情形，經檢視結果邊坡林木茂密、植披完整，推測這起落石事件與近期發生多起有感地震造成邊坡局部孤石鬆動有關，屬於無預警的單顆落石狀況，公路養護單位也隨即刷除有墜落疑慮的浮石，並將持續加強路段道路巡查，同時呼籲用路人，近期因地震發生頻繁，行駛山區路段務必注意安全，小心突發落石狀況。

(中國時報)