挑擔奉飯 健康烹調不油膩

寶山鄉年度盛事「打中午」2日登場，展現客庄好客分享的習俗。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

寶山鄉2日舉辦年度最大盛事「打中午」，「打中午」為客庄凝聚地方居民情感的傳統，已持續上百年未曾中斷。為因應健康飲食潮流，今年最特別加入新竹縣政府及寶山鄉衛生所的「健康挑擔」，供應的食菜餚在烹調上選用蒸、燙及炒等的方式取代油炸，減糖減鹽少油，讓民眾吃出食材的天然風健康飲食、分享福氣。

寶山鄉長邱坤桶表示，「打中午」是凝聚地方居民情感與象徵客家人好客、分享、奉獻精神的傳統客庄習俗，已持續上百年未曾中斷。在遶境的兩天期間，鄉內各家戶於中午自發地挑擔奉飯「打中午」，擺出各色美食，供遶境、隨香人員及鄉親「食福」，象徵「食空空，好年冬」。

今年最特別的是加入新竹縣政府及寶山鄉衛生所的「健康挑擔」，供應的食菜餚在烹調上選用蒸、燙及炒等的方式取代油炸，減少用油量，另外還加入了在地的蔬果增加纖維量，而在調味更盡量減鹽、減糖及少醬料，讓民眾可以吃出食材的天然風健康飲食、分享福氣。

邱坤桶指出，今年的打中午活動，自新城村新豐宮祭祀後循繞境路線，沿途商家會設香案祈福，近距離感受遶境神轎、陣頭祈求神祇護佑鄉民、居民敬天愛鄉的精神。而今年食福地點則在新城村新湖路五段、東崎路口。活動更延續多年來邀請鄉內學童、新住民配偶參與挑擔的慣例，將食福融入多元文化，能夠品嘗各國家鄉料理的美味佳餚，感受不同社群的挑擔氛圍。

(中國時報)

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