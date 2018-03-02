埔里山城派對 美景美食迎跑者

埔里山城派對馬拉松即將登場，相關人員做好準備，行銷埔里的特色。 （廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

第3屆埔里跑（Puli Power）山城派對馬拉松將於本月11日登場，預計將有4500位馬拉松跑友參與盛會，主辦單位將賽事路線串連在地各景點，也將埔里地區農特產融入補給品裡，今年也在台灣地理中心點虎頭山飛行傘場域增設音樂演奏饗宴。

全台灣近年來瘋路跑，埔里跑山城派對馬拉松也在2年前首辦，初試啼聲即以路線風景優美、補給攤位澎湃等特色，獲得運動筆記跑友票選4.7分（滿分5分）的高分，成為當年全台前3大優質馬拉松賽事，去年第2屆評分更向前邁進為4.8分，是全國之冠！第3屆活動將於下周日（11日）登場，主辦單位18度C文化基金會細心規畫，希望延續好評。

今年特別在本次馬拉松路程最高點，海拔約600公尺的虎頭山飛行傘場地增設音樂演奏饗宴。主辦單位說，虎頭山風和日麗時能眺望埔里盆地美景，如增添音樂演奏，更能振奮跑者的心情，而全程設置19個各具地方美食特色的補給站，包括百香果、茭白筍，讓跑者跑到哪吃到哪，沿途也會有熱情居民拿鍋碗瓢盆加油。

本屆完賽獎牌及獎盃則以埔里蝴蝶王國為造型，行銷埔里生態環境特色，18度C文化基金會董事長茆晉詳表示，今年工作團隊舉辦賽事更用心，希望大家感受美好的埔里山城，及地方的用心與努力。

(中國時報)

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