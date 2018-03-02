春節休市亂了套 果菜價崩

友善列印
中國時報
／台北報導

台北果菜市場因應農曆春節假期，自2月16日起休市5天，21日開市至23日，又從24日起休市到26日，2月27日開市時，農產品到貨量、交易量暴增，農作物價格慘跌，讓農民叫苦連天；北市市場處說明，休市日是由產銷共同決定，已要求北農做好因應措施。

春節休市後，台北果菜市場2月21日開市至23日，再從24日休市至26日，結果27日開市時，農產品到貨量逾15萬件，總交易量高達2108噸，拍賣價直直落，農民抱怨「只能眼睜睜看著休市後的拍賣價被打死。」

議員汪志冰怒斥，春節、元宵節並非今年才有，往年都可順利擬定開市與休市時程並預作因應措施，今年為何出包？有市府內部人士向她爆料，北農總經理吳音寧聲稱派出業務部經理出席去年會議，未反對在春節後休市，質疑吳音寧有失專業。

汪志冰說，北農亂了套，不少民眾陳情台北果菜市場休市，使北市市場沒菜可買，打亂婆婆媽媽採買蔬果的生活步調，接下來元宵節後休市，可能再次引起果菜價崩跌潮。議員陳建銘也痛批，市府控管產量與預測失能，農產品生產過剩與菜價爆跌完全在意料中，不解市府為何管控失效，是沒政府了嗎？

對此，市場處批發科長高振翔回應，北市批發市場休市日是由產銷共同決定，每年度休市日皆須在前一年度公告，後續視批發市場量價邀產銷團體研商調整，目前市場價格還算平穩，市府將持續監控批發市場到貨狀況。

面對元宵後休市3天，身兼北農董事長的副市長陳景峻要求比照春節前加強作業，拍賣現場工作人員全部停休，延長拍賣時間，宣導消費者和承銷人加量採購，並請農民機動調整採收與出貨。

(中國時報)

護水雉棲地 洲仔溼地清淤拷潭 兒童卡上路 搭北捷4折優惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。