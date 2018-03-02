春節休市亂了套 果菜價崩

2018年03月02日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北果菜市場因應農曆春節假期，自2月16日起休市5天，21日開市至23日，又從24日起休市到26日，2月27日開市時，農產品到貨量、交易量暴增，農作物價格慘跌，讓農民叫苦連天；北市市場處說明，休市日是由產銷共同決定，已要求北農做好因應措施。

春節休市後，台北果菜市場2月21日開市至23日，再從24日休市至26日，結果27日開市時，農產品到貨量逾15萬件，總交易量高達2108噸，拍賣價直直落，農民抱怨「只能眼睜睜看著休市後的拍賣價被打死。」

議員汪志冰怒斥，春節、元宵節並非今年才有，往年都可順利擬定開市與休市時程並預作因應措施，今年為何出包？有市府內部人士向她爆料，北農總經理吳音寧聲稱派出業務部經理出席去年會議，未反對在春節後休市，質疑吳音寧有失專業。

汪志冰說，北農亂了套，不少民眾陳情台北果菜市場休市，使北市市場沒菜可買，打亂婆婆媽媽採買蔬果的生活步調，接下來元宵節後休市，可能再次引起果菜價崩跌潮。議員陳建銘也痛批，市府控管產量與預測失能，農產品生產過剩與菜價爆跌完全在意料中，不解市府為何管控失效，是沒政府了嗎？

對此，市場處批發科長高振翔回應，北市批發市場休市日是由產銷共同決定，每年度休市日皆須在前一年度公告，後續視批發市場量價邀產銷團體研商調整，目前市場價格還算平穩，市府將持續監控批發市場到貨狀況。

面對元宵後休市3天，身兼北農董事長的副市長陳景峻要求比照春節前加強作業，拍賣現場工作人員全部停休，延長拍賣時間，宣導消費者和承銷人加量採購，並請農民機動調整採收與出貨。

(中國時報)