真的不舒服 市長夫人勇敢吐露經歷

台中市長夫人廖婉如（左五）參加勵馨基金會宣導性侵害保護活動記者會，透露自己就有好幾次「不舒服」的經歷。（陳淑芬攝）

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中國時報
／台中報導

台中市長夫人廖婉如1日在記者會爆料，她成長過程有好幾次「不舒服」經歷，在台灣曾有老師逾越分際；在美國發生過志工隊長及老闆等「不舒服」對待。她強調，性侵有很多種，那種淺淺的部分是孩子最難啟口的，希望社會不要覺得是「神經過敏」、「那沒什麼」。

勵馨基金會成立「台中蒲公英諮商輔導中心」，幫助性侵、暴力受害者邁向療癒之路。將在5月20日號召千人舉辦「親子大步走」健走，1日舉辦活動宣傳，頒授「勵馨基金會兒童保護大使」彩帶給廖婉如等人。

廖婉如致詞表示，她自己成長過程就有好幾次經歷，也曾掙扎、猶豫要不要講，在台灣就曾有老師跨了這條線，不能因為你非常疼愛的學生或非常喜歡的某個人，而不小心逾越分際。

她在美國參加志工隊，隊長指著她脖子上項鍊稱讚「妳的項鍊好漂亮喔！我可以看嗎？」就直接貼近抓來看；一般見面禮貌性抱一下就好，但是她的老闆就是「一抱再抱」、「抱很久、抱很緊」，這些好像不是性侵，但讓人感受到「就是真的不舒服」。

勵馨基金會諮商師許玉玲表示，受害人在重要時期未獲及時協助，成年後，需2、3年療育才能有機會復原；如果在第一時間獲協助，約1年就有機會恢復，避而不談、忽略傷害，反而會造成二度創傷。

(中國時報)

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