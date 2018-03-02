綠將禮讓柯P 不提市長參選人

2018年03月02日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

被視為「親綠」的台灣民意基金會公布一份民調，現任台北市長柯文哲面對藍綠候選人，支持度都最高，且還有過半民眾支持他「兩岸一家親」、「不全面拆除蔣介石銅像」等說法。對此，擬爭取國民黨台北市長候選人提名資格的前立委孫大千1日受訪時直言，從民調結果可以看出，綠營與柯文哲，應該很快會達成共識，民進黨年底不會提人。

孫大千指出，台灣民意基金會的民調替民進黨中央解決很多障礙，過去綠跟柯文哲有3個矛盾，包括擔心2020柯文哲選總統，這部分柯已經巧妙利用柯媽媽來澄清；第二部分關於兩岸一家親的言論，雖然黨內人士無法容忍，但的確獲得5成民意支持；最後，就是柯文哲願不願意如2014年一樣，扮演同樣角色、與綠軍緊密結合。

而他相信，雙方應該很快就會達成共識。孫大千直指，從這份民調可以看得很清楚，民進黨年底不會自提參選人，接下來就是要看柯文哲願意扮演多綠的角色，畢竟禮讓會有條件，例如只能幫綠議員站台，或是到外縣市幫其他候選人站台。

反觀藍軍現在有至少5人表態要參加黨內初選，要如何與柯文哲抗衡？孫大千批評，柯文哲的政績都靠發言在累積，大家很容易想出他精彩的20句話，但5個精彩政績可能就提不出來，不過，在網路世代一句話確實就容易很強的流傳。

因此，國民黨如果要打贏柯文哲，最關鍵不在於候選人本身，而是人能不能變。孫大千認為，國民黨候選人在態度上應該越貼近柯文哲越好，例如衛生紙議題，柯一句「每人只有一個屁股」，一針見血講法，立刻被瘋傳，這是政治人物要轉型的地方；但在柯最弱的解決問題、提出實質政策能力部分，則是可以取勝的地方。

(中國時報)