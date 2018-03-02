田寮河拆遷 市府承諾最優補償

2018年03月02日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府為了將田寮河岸打造成宜居水岸的廊帶公園，1日起在信義區東明路進行第3波拆除工作，卻引發該地段的拆遷戶不滿，認為市府沒有提供對等的補償，要求提高補償並緩拆，市府對此表示，將採「從寬最優」的原則來徵收，並協助中低收入戶安置。

市長林右昌2014年上任後，積極推動「基隆市港再生標竿計畫」，其中一部分是計畫將田寮河岸整建成廊帶公園，預定分4次進行拆遷，經過3年多來與當地住戶溝通，現已進行到第3波拆除，不過至今仍有拆遷戶反彈。

「補償的標準沒有對等！」拆遷戶不滿，他們所居住的地段是15米寬的道路，市府地政處地價科卻依照東明路17巷及信一路56巷的巷道、僅5米1寬的標準來補償公寓住宅，已嚴重損害到他們的權益，要求緩拆並提高補償。

工務處長張元良表示，已與拆遷戶密集溝通，會依法最優惠的徵收補償認定辦理，而民眾對於土地跟建物的價格疑義，市府都有釋出最大善意，地政處與都發處也會更清楚地向拆遷戶答覆，另外市府也會跟地價評議委員會進行相關程序的啟動。

工務處表示，自1日上午10時起，將東明路段168、186號的房屋進行斷水斷電的拆除工作，其他部分地段因屬於弱勢關懷的低收入戶，市府將協助他們安置，並找房屋仲介來媒合。另外針對東明路上的公有閒置宿舍，也會再挑選地點來修繕。

工務處指出，完工後，田寮河畔人行道串連計畫更趨完整，除改善景觀照明設備及提升排水系統，也會新增休憩廣場、座椅及增加行道樹植栽、綠地施作，並會持續進行田寮河水質整治。

(中國時報)