寵愛女人市集 行動支付搶好康

屬於女人的市集！三八婦女節即將到來，新北市府9日起一連3天在淡水黃金水岸舉辦「2018新北寵愛女人市集」，集結35家女性商品店家，推出最低5折、買一送一優惠，使用電子錢包、支付另有折扣，以及免費塔羅牌等好康等女性朋友來搶好康。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

屬於女人的市集！三八婦女節即將到來，新北市府9日起一連3天在淡水黃金水岸舉辦「2018新北寵愛女人市集」，集結35家女性商品店家，推出最低5折、買一送一優惠，使用電子錢包、支付另有折扣，以及免費塔羅牌等好康等女性朋友來搶好康。

經發局長1日舉行活動記者會，由局長張峯源和台藝大學副校長薛文珍帶來「Woman in love」歌曲開場。張峯源說，活動期間每天下午3時姊妹微醺時刻，將提供限量免費調酒送給現場女性暢飲，每天晚間8時女人寵愛時刻，還有型男免費獻花。

張峯源說，活動打造成可體驗行動支付的環境，也提醒大家對媽媽、女兒、同事或愛慕對象等身邊的女性表達愛意，挑選適合的禮物送給他們，同時藉此機會認識更多的新北優質產品。

張峯源也說，現場女性商品除5折起，還有限量1元多1件、買1送1等優惠，現場只要消費滿額300元，或用行動支付滿200元，即可免費報名參加限量超神準塔羅牌占卜，滿600元或行動支付滿500元可免費報名限量超吸睛打卡下午茶專區，或最新流行乾燥花束DIY活動。

另外，只要下載資策會所研發的i-shopping聰明購App，就可參加「走路集點」活動，兌換電子刮刮券，就有機會獲得蜂蜜蛋糕、希臘烤肉捲及啤酒等多項好禮，詳洽「來趣新北金發局」粉絲團查詢。

(中國時報)

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