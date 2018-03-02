悍小三凌虐懷孕小四 判刑11月

2018年03月02日 04:11 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

41歲楊女經營一家仲介公司，是已婚廖男的「小三」，2015年底她發現竟然還有「小四」、印尼籍逾期居留外勞「娃蒂」的存在，且還已懷孕，竟夥同姜姓員工等人，將小四押走囚禁1天，強脫內褲、以冷水澆灌身體、毆打、香菸燙手臂等。台中地院依妨害自由等罪判處楊女等6人4至11月不等徒刑、均得易科罰金。

判決書指出，楊女與已婚廖男育有1子，2015年間廖男因病住院，認識娃蒂進一步交往，同年底因娃蒂懷孕，廖男租套房給她待產。楊女得知後大怒，2016年5月間夥同姜男等人到娃蒂住處押人，蒙頭打她，又載至都會公園空曠處，以菸蒂燙她手臂、強脫內褲，以冷水澆灌身體。

楊女不斷追問「小孩是誰的？」還恐嚇要找醫師拿小孩；又將其押到西屯區一汽車旅館囚禁，直到隔天下午3時多，將被害人載到五分局北屯派出所，要求其以逃逸外勞身分去自首，還恐嚇不得說出被拘禁一事，被害人事後害怕說出情形。

楊女還因公司於2016年10月間遺失1筆80萬元現金，懷疑是陳姓女員工行竊（不起訴處分），指示姜姓員工等騙陳女回公司，在店內拘禁1夜、逼問該筆錢下落。陳女否認偷竊，遭楊女呼巴掌，之後被迫簽下3張各80萬元本票，及將名下汽車轉讓給楊女，才被釋放。

台中地院依妨害自由罪判處楊女11月徒刑，其餘同夥判4至10月不等徒刑，均得易科罰金。

(中國時報)