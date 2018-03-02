悍小三凌虐懷孕小四 判刑11月

友善列印
中國時報
／台中報導

41歲楊女經營一家仲介公司，是已婚廖男的「小三」，2015年底她發現竟然還有「小四」、印尼籍逾期居留外勞「娃蒂」的存在，且還已懷孕，竟夥同姜姓員工等人，將小四押走囚禁1天，強脫內褲、以冷水澆灌身體、毆打、香菸燙手臂等。台中地院依妨害自由等罪判處楊女等6人4至11月不等徒刑、均得易科罰金。

判決書指出，楊女與已婚廖男育有1子，2015年間廖男因病住院，認識娃蒂進一步交往，同年底因娃蒂懷孕，廖男租套房給她待產。楊女得知後大怒，2016年5月間夥同姜男等人到娃蒂住處押人，蒙頭打她，又載至都會公園空曠處，以菸蒂燙她手臂、強脫內褲，以冷水澆灌身體。

楊女不斷追問「小孩是誰的？」還恐嚇要找醫師拿小孩；又將其押到西屯區一汽車旅館囚禁，直到隔天下午3時多，將被害人載到五分局北屯派出所，要求其以逃逸外勞身分去自首，還恐嚇不得說出被拘禁一事，被害人事後害怕說出情形。

楊女還因公司於2016年10月間遺失1筆80萬元現金，懷疑是陳姓女員工行竊（不起訴處分），指示姜姓員工等騙陳女回公司，在店內拘禁1夜、逼問該筆錢下落。陳女否認偷竊，遭楊女呼巴掌，之後被迫簽下3張各80萬元本票，及將名下汽車轉讓給楊女，才被釋放。

台中地院依妨害自由罪判處楊女11月徒刑，其餘同夥判4至10月不等徒刑，均得易科罰金。

(中國時報)

捐發票贈樹苗 綠化兼做公益 警開罰未舉證 罰單撤銷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。