沒有贏家的台灣旅行法

2018年03月02日 04:10 中國時報 張文基

最近美國國會內的對華鷹派以一個不引起美國人民注意的方式強行推動「台灣旅行法」草案的立法過程：聯邦眾議院1月10日以極端不嚴謹的口頭表決方式通過了該草案（HR535），2月8日參院外交關係委員會又以同樣的表決方式同意將HR535送交參院全體大會討論，2月28日參院通過，只待川普簽署後就成為正式法令。這草案一旦變成法律將嚴重衝擊美中關係，台灣當然無法倖免。

為什麼一個極可能造成全輸局面的草案能在美國國會兩院走得如此遠呢？主要有兩個原因：一、美國精英階級對中國全方面崛起的深層不安，希望打亂中國上升的進程。二、美國兩黨精英階級希望控制川普，將他放在「籠子」裡。

川普的當選促使美國重新檢討過去的政策，一年後體制內的精英階級和以川普為代表的體制外人士達到共識，那就是過去兩任總統的對外政策犯下了致命的錯誤：消耗了大量精力在錯誤的地區（中東），對次要的敵人（IS）發動曠日持久的錯誤戰爭。結果造成美國國力的衰退，中國實力的全面上升和俄羅斯的復興。然而，如何面對這些現實挑戰，體制內的新保守主義力量和新自由主義力量卻與川普和其女婿為代表的力量有嚴重分歧。前者將中俄視為敵人，而後者希望與中俄保持和平友好的競爭關係。

美國內部政治力量正在進行激烈的博弈：通俄門事件的調查正迅速威脅到川普過去和現在的許多核心幕僚，川普的女婿都不能通過安全審查，國會預算審核過程的艱巨，股票市場的巨大波動等等。大多數的國會議員並不理解「台灣旅行法」的敏感性，因此對華鷹派力量希望以不要激起波浪的方式通過草案，送交川普，給川普製造外交困難，同時試探中國的底線。

中美關係建基於雙方在1972、1979和1982年共同簽署的三個聯合公報，它們規範了「一中」以及台灣與美國的關係，而1979年美國國會通過的《台灣關係法》為台灣提供了安全的保障。這四個歷史性的文件是美國自70年代以來，主導美國對華關係的基石和兩黨共同一致的一中政策。

「台灣旅行法」如果付諸實施，必然意味著美國將廢止作為中美兩國建立外交關係基礎的那三個公報。果如此，中美關係必將全面倒退，中國也許不會斷絕與美國的外交關係，但是做為一個上升的世界第二強權，和以復興為己任的強力領袖的習近平不可能不採取果決的手段。最壞的打算，他很可能對台灣採取迅雷式的軍事行動。美國是否有決心面對這樣的局面？

除非是全面戰爭，美國無法在台海戰勝中國，而美國人民，包括美國的鷹派人士，都不可能支持與中國進行全面戰爭。所以通過「台灣旅行法」將陷美國於兩難，造成川普輸，美國輸！

中國渴望一個和平的環境來實現「中國夢」，而中國的發展道路也是許多發展中國家的夢。「台灣旅行法」將影響中國的進程，所以中國輸，世界輸！

然而「台灣旅行法」真的能為台灣人民帶來和平與穩定嗎？台灣最大的利益是維持和平局面，透過促進兩岸的理解，積極參與大陸的發展機遇。若發生戰爭，台灣將變成最大的輸家！

（作者為美國中美論壇社社長）

(中國時報)