金融科技對大陸資產管理業的影響

2018年03月02日 04:10 中國時報 巴曙松

隨著互聯網與金融的跨界融合持續加深，金融機構和金融科技企業優勢互補、深度融合已是大勢所趨。同樣，金融科技對資產管理行業的模式、業務、流程與產品也產生極其深遠的影響。筆者以大陸為例，分析金融科技對資產管理行業的影響如下：

首先，金融科技正在改變大陸資管行業格局，為該行業帶來自動化、低成本運營模式的同時，也在逐漸形成「數位化人工智慧＋金融資產管理創新」的生態系統。人工智慧能自動搜集海量相關資訊並做出處理；用大資料可進行個性化風險偏好測評；智慧投顧能對金融產品進行深度挖掘，並為客戶提供個性化動態解決方案；區塊鏈技術可解決交易資訊不對稱等問題；安全技術可保證交易的安全性。

其次，金融科技推動的無現金支付和移動支付成為大陸資產管理行業進行產品推廣的特色渠道，並反向作用於資產管理機構。資管機構發展移動支付具備兩大優勢：一是管理龐大的資金鏈，在支付清算管理上獨占優勢，其快捷的移動金融服務也能增加客戶忠誠度；二是擁有大量客戶的資料與安全資訊，並已與用戶建立了信任關係，機構可通過移動支付系統軟體追蹤客戶資訊，相應改進自身的金融產品。艾瑞諮詢統計資料顯示，2017年第3季度，大陸的第三方移動支付市場交易規模已達到31.6兆人民幣。

第三，運用區塊鏈技術可緩解資訊不對稱、對資產管理人信任程度低等問題，且可在很多方面減少資產管理成本。區塊鏈技術可解決因通過仲介交換價值而產生的資訊不對稱問題，比如通過區塊鏈設計事後點評的智慧合約，將所有實名交易紀錄記載在區塊鏈上。

第四，金融科技在降低投資門檻，透明化投資資訊和落實普惠金融方面發揮了正向推動作用。「長尾」投資者希望以低成本、透明、便捷及容易接受的方式實現個人資產或投資的管理。對此，可利用大數據技術發展智慧投顧，按照不同年齡和不同收入狀況的投資者群體的風險承受能力、投資目標，給予不同類別資產的配置和投資建議。其次，智慧投顧實現了投資決策的智慧化，從而實現風險有效分散化和收益最大化；再次，智慧投顧投資效率更高，操作便捷也更透明。

最後，金融科技可從不良資產的處置效率和處置方式兩層面有效助推不良資產處置。加速不良資產處置需從兩層面入手：一是提升不良資產的處置效率，二是增加不良資產的處理方式。一方面，金融科技可提供充足的市場信息，而互聯技術的應用可捕捉和披露豐富的資訊，處置機構可獲得更多線索，然後綜合運用多種方法對不良資產進行有效整合。再依託自身綜合金融服務優勢和資本市場增值變現功能，極大地提升資產價值。

另一方面，金融科技為資產管理公司提供了更豐富的不良資產處置方式。目前主要有三種形式：一是不良資產資訊發布平台，供需雙方將資訊發布在平台上，線上競價撮合，線上線下結合盡調，然後完成處置交易；二是交易所的交易方式，如天津金融資產交易所設有專門的資產流轉平台和資訊撮合平台，平台可自動撮合，提高資產處置效率；三是由AMC或第三方搭建互聯網交易平台，例如淘寶用戶可直接在淘寶資產處置介面上對不良資產競標，擴大客戶群體。

金融科技在大陸市場上取得了引人注目的成長，在許多領域可謂全球領先。一方面，相比美國、日本等傳統金融強國，大陸目前已建立起完整的金融科技生態系統，覆蓋支付端、融資端和投資端，主要參與者包括傳統金融部門和其他擁有業務閉環生態系統的互聯網金融巨頭，為下一步的快速發展奠定了堅實的基礎。

另一方面，大陸資產管理行業的發展程度與歐美相比，在產品、風險管理等專業服務領域仍存在一定差距，可預計，隨著大陸的金融科技優勢逐步向資產管理行業滲透，大陸資管行業有望繼續保持快速發展趨勢。（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)