面對強勢大陸 藍綠要有對策

2018年03月02日 04:10 中國時報 蔡志弘

中共中央日前提出修憲建議，刪除國家主席任期限制，顯示習近平很可能長期執掌政權；此外，大陸國台辦宣布惠台31條，全面對台灣台胞提供同等待遇。無論是中共修憲的決定，還是對台新措施，都必然對台海兩岸和台灣未來造成重大影響，台灣始終不是局外人。

中共決議修憲刪除國家主席任期限制，習在2023年任期後繼續擔任國家主席幾無懸念。而習思想正式寫入憲法，同時強調「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，再次強化中共領導國家無可異議的必然性。

種種跡象顯示，習近平在中共政權中穩固牢實的地位已無可動搖，台灣無論藍綠，終要面對大陸的兩個強勢。一是大陸整體國力的強勢崛起，在國際社會影響力僅次美國；二是習近平作為強勢領導人將會長期執政，已然成為大陸社會的最大共識。

此外，大陸即將召開的全國兩會也會對台灣造成重要影響，尤其兩會後大陸將組建全新的對美外交和對台工作團隊，精銳盡出，不容小覷。

對美方面，王岐山可望出任國家副主席，襄助習近平對美外交工作。王岐山之下，包括可望晉升副總理的楊潔篪，以及升任國務委員並續兼外長的王毅，三人將形成黃金外交鐵三角，尤其著重對美工作。

對台方面，劉結一將接任國台辦主任，他擁有駐聯合國大使的重要涉外經歷。即將卸任國台辦主任的張志軍將轉任全國人大，預料將進入外事委員會處理涉台法制工作。劉結一和張志軍搭配全國台研會長戴秉國，也構成了對台政策執行和智庫研究的另個鐵三角，台灣沒有鬆懈的本錢。朝野政黨都要意識到這些變化對台灣的影響。

首先，面對中共政治和台海新情勢，蔡政府應立即召開國安高層會議，全面深入研究中共內部局勢變化對台海兩岸未來的衝擊，並商討應對之策。

其次，從過去20多年來經驗看，要破解兩岸僵局，民進黨在捨棄九二共識之後，提出新的兩岸論述。尤其要能體現一中內涵，展現互相理解和包容的善意，進而為兩岸關係解套。

第三，兩岸雙方學術單位和智庫交流先行。若不便直接啟動二軌交流，可先透過多單位聯合舉辦座談會或論壇的方式，讓雙方專家學者有交流機會，了解對方立場。

第四，國民黨為最大在野黨，與中共有一定的政治基礎和互動經驗，應善盡搭橋責任，緩和兩岸緊繃對立的情緒，推動民間和文化交流。行之有年的國共論壇和兩黨領導人會談應持續，吳敦義主席應妥善順應此歷史機遇。

最後，31項惠台措施，藍綠有不同解讀，北京當局應該花更多時間，並從不同面向去體察兩岸的差異，除以「操之在我」的主動作為爭取台灣民心，更要以最大的同理心看待兩岸人民對政治認同的分歧。（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)