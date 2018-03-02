穩固政權 習近平考驗剛開始

2018年03月02日 04:10 中國時報 曾復生

大陸《解放軍報》日昨發表專論支持憲改，強調這次修憲是「大勢所趨，人心所向」，有利體現中國特色社會主義制度優勢。雖然國際社會對中共將修憲取消國家主席任期限制有批評，但是習近平相信中國需要穩固政權，才能落實兩個一百年「偉大復興」。《紐約時報》則認為，習近平的做法驗證全球近年朝向極權政治傾斜新趨勢。

不過，儘管習近平將大權在握，但仍須面對嚴峻執政挑戰。近來大陸經濟發展優勢滑落，2018年成長率恐連保5都有壓力，還將面臨資金外流、製造業轉型瓶頸、房地產業泡沫、城鄉發展差距，以及地方債務膨脹等風險。大陸經濟成長動能若停滯，會讓人民期望與現實環境落差矛盾擴大，進而衝擊習近平以政績構築的權力基礎。同時，中國推動「一帶一路」規畫擴大國際影響力，已經讓美國的「中國威脅論」再起。美國、西歐、日本等國，在經貿科技投資領域開始以「國家安全」為理由，對中國企業藉由併購進入關鍵基礎建設，以獲取高科技能量與市場，並企圖主導產業規格與標準等行為，採取更嚴密的防範策略與保護主義。

當前，美國在國防科技關鍵技術仍超越中國甚多；中國與鄰國存在領土爭議，可能牽制中國發展；此外，美國在頁岩油技術革命後，已讓美國從能源進口國轉變為出口國，中國卻必須依賴中東與俄羅斯能源，而且55％進口石油須通過南海，讓中國必須避免與美國衝突。

美國明顯領先中國領域還有經貿能量與美元優勢。2017年美國的GDP高達19兆美元，中國則有12兆美元，國民平均所得美國人已超過5萬美元，中國人只達8000美元左右。中美雙邊貿易額在2017年已突破7500億美元，貿易戰可能導致兩敗俱傷，但對中國傷害更大。在世界各國政府外匯儲備中，有64％是美元，只有1.1％是人民幣。人民幣想要取代美元的國際儲備貨幣龍頭，中國必須擁有自由流通、交易、投資的資本市場，法規穩定有效能的政府監管機制，以及布局全球的強大軍力，支撐人民幣的流通性與信用。這些條件中國都還有待充實。

習近平為培養中國與美國平起平坐實力，正積極執行穩固政權措施包括，運用「穩增長、調結構、反貪腐」的改革；經略歐亞大陸，開拓「一帶一路」發展；強化軍隊實戰準備，提升國防關鍵科技自主，增加戰略威懾力能量；扶持戰略產業與自主品牌，推進周邊經濟合作機制與自貿區建設，參與全球經濟治理；確保網路主權與網路管理能力；倡議「互利共贏」中國核心價值觀，應對西方優越感旁落焦慮躁動；防範與處理極端氣候與自然災害嚴重破壞。這些領域的改革與政績將是支撐習近平穩固政權關鍵。同時，習近平必須提高世界各國對中國的信任感，讓西方發達國家及周邊鄰國，願意與中國發展「互利共贏」新關係。

習近平在修憲後雖握有大權，但若無法在國內與國際兩個大局，發揮治理能力應對新考驗，未來中國政經局勢變動恐趨頻繁，西方國家亦可能聯手牽制中國，對習近平政權的強國戰略造成壓力。

（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)