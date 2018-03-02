八百壯士的228悲劇

2018年03月02日 04:10 中國時報 羅瑩雪

228前夕，八百壯士為抗議違憲違法的年金改革，衝進立法院。退役上校繆德生想登高插旗，不幸由二樓墜落，傷勢嚴重，至今昏迷未醒。

一向以保家衛國自許的退役官兵之所以採取如此激烈之行動，其來有自。年金改革剝奪他們的退休權益，當然是直接主因。當政者不斷以各種手段營造反軍氛圍也是不容小覷的間接因素。

獨派人士長期將國軍視為捍衛中華民國之軍隊，是不利台灣共和國成立的障礙。於是利用洪仲丘事件、阿帕契事件等極力醜化軍方，加上20多年來對228事件之大力操弄，對部分年輕世代已形成如同洗腦之效果。近日兩個例子就是鮮明的事證。

一是發起反管中閔運動之郭姓女生見兩名飛官駕AT-3教練機撞山殉職，在臉書表示「真的在捍衛台灣的才叫英魂，否則就只是死了一條ROC的黨國鷹犬，實屬大喜。」

另一是《自由時報》曾姓記者對八百壯士之抗爭在臉書上說，「退役聚眾叛國，警察可以用槍掃射，打死一個國家少給幾千萬給米蟲。」

只要稍存一點理性的人都明白，不論你喜不喜歡中華民國，不管你愛不愛所謂黨國體制建立的國軍，目前保衛台灣安全的只有現在的陸海空三軍。台灣靠他們才能維持現狀，保有實質的獨立。竟然有自稱真正愛台灣的人在替代方法出現前就想摧毀這層保護，就像身上還穿著盔甲就想將它砸爛一樣，其愚蠢瘋狂無以形容。

這現象與綠營長期操弄228事件密切相關。1947年2月27日專賣局人員因查緝私菸，打傷女販，誤殺路人，激起民憤，爆發官民衝突，民眾揮刀衝進官府，霸占公署，社會大亂，情勢失控，許多人無辜被殺。蔣中正不得不派軍隊來台鎮壓，還特別手諭不得殃及無辜。平亂過程中傷亡不少。其中包括不少和軍警無關之外省人。狀況之所以演變得如此嚴重，背後原因複雜。有忠於日本的皇民浪人藉機滋事，也有共產黨人興風作浪。

常人無不希望受難者家屬之傷痛隨著真相還原、收受補償和時間流逝逐漸平復。然而民進黨數十年來極力扭曲事實真相，誇大傷亡人數，將蔣中正醜化為濫殺百姓之元兇，激發仇恨，挑撥對立。促立法院於1995年通過《228事件處理及補償條例》，成立「財團法人228事件紀念基金會」。2017年5月此條例效期屆滿，申報死亡失蹤者不到千人，且早已經無人申請，然民進黨收益豐厚樂此不疲，深怕人民忘了仇恨。

最近大陸公開紀念228事件中犧牲的共產黨人，凸顯民進黨為達政治目的，恣意汙衊栽贓顛倒黑白到捧敵為聖之荒謬。

民進黨執政拿不出政績，怕對手趁機反撲，更變本加厲，一面對人民之怒吼裝聾做啞，一面加大力道激化衝突，鞏固自己勢力。國家讓如此自私妄為之政黨領導，人民除奮力抵抗，只能祈禱上蒼庇佑台灣。（作者為前法務部長）

(中國時報)