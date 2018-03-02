社論－陳水扁真愛台灣嗎？

2018年03月02日 04:10 中國時報 主筆室

台灣公民直選總統已6次，政黨輪替3次，在密集而激情的民主洗禮下，請所有公民捫心自問：台灣政治有更穩定、經濟有更繁榮、人民日子有過得更好嗎？恐怕多數人的答案是否定的。為何如此？原因很多，但藍綠惡鬥造成社會分裂、朝野政黨為反對而反對，大眾媒體過度批評，絕對難辭其咎；這些現象若不能改變，台灣內部與兩岸間的對抗與衝突就會持續激化，無論對台灣或兩岸中國人，都會是災難。

本報2月12日社論〈只問立場 激情過後剩下什麼〉中即指出，「不問事實、先看立場的批評模式，最終只有走上敵我對抗之途。一旦這種對抗向下擴散至基層民眾，演成草根民粹對抗，那就真的扳不回來了」！面對未可知的新時代、新變局，政治當然應該受到嚴格而理性的監督，社會也不應該繼續被藍綠政黨綁架，媒體對政治的監督，也不能再以藍綠意識形態與政黨利益為區隔，應該打破政黨立場的界限，就事論事。我們推出《愛台灣就要讓台灣人民日子過得更好》系列社論以事實來檢驗誰真愛台灣。

什麼是「真愛台灣」？有兩個檢驗標準：一是讓台灣人的生活過得更好；二是兩岸好，台灣才會好。我們將針對台灣公民直選總統後的三位領導人以及媒體的表現，分別予以檢驗。首先要談的就是第一個打破國民黨長期執政、自稱「台灣之子」的陳水扁。

在台灣政治發展史上，陳水扁無疑是一個狂飆的傳奇，他是縱橫選舉場上的頂級戰將、擅長鼓動人心的群眾大師，卻未必是有為有守、穩健負責的政治家；他是選戰奇才，卻不是治國領袖；他機變務實，但也善變權謀。他的政治思考邏輯可以歸納成八個字：「選贏最大，勝者為王」，他在兩岸關係上，同樣是以台灣選戰的思維戰術來操作，時鬆時緊又變來變去；他在選戰中可以造型百變，從立委到市長到總統，有不同的角色扮演；對大陸則可以先展現善意、不成後再隨時變臉對抗衝撞。他最愛說「做什麼就要像什麼」，最後卻因為缺乏中心思想和負責的理念，變成「只是像什麼，而非是什麼」。

陳水扁最愛指控選戰對手「賣台集團」，也是第一個把「愛台灣」口號喊得震天價響的政治精算師。但數字會說話，以台灣的經濟發展指標綜合來看，在兩蔣時代，台灣的年經濟成長率及出口金額，均居亞洲四小龍第一，出口增加率居第二，每人GDP居第三，四項合計高居四小龍之首。到了李登輝時代，被香港及新加坡超越退至第三；陳水扁時代再被韓國超越，四項都排第四，只有穩居四小龍之末，也形成往後十幾年至今，台灣一蹶不振的經濟發展格局。

事實上，每當陳水扁在選舉或執政陷入困境時，往往會不惜犧牲正常的經濟發展需要，以操弄統獨意識形態、訴求族群對抗來轉移焦點；但這種民粹手法周而復始，變成惡性循環，終使整個兩岸關係破裂與惡化，徹底成了政治權鬥、選戰算計的祭品。

2000年扁在總統就職演說中提出「四不一沒有」的承諾，在一定程度上緩和了大陸對他的疑慮，陸方回應將對扁「聽其言、觀其行」。但後來扁認為一直沒有獲得陸方足夠的正面回應，到了2002年扁提出「一邊一國」論，陸方對此強烈抗議，之後扁又終止了「國統綱領」。扁並在大選時推動「以台灣名義加入聯合國」的公投案，在2007年3月4日出席台灣人公共事務會晚宴時，進一步發表「四要一沒有」，即「台灣要獨立、台灣要正名、台灣要新憲、台灣要發展；沒有所謂的左右路線問題、只有獨統問題」。至此扁的執政後期，已與大陸全面決裂，毫無轉圜餘地。

從陳水扁的第二任開始不久，扁家貪腐弊案就成為全民公憤，也成為整個民進黨的夢魘與恥辱的烙印，更是對所謂「台灣民主夢」的最大反諷。扁卸任後隨即成為司法追訴、審判的對象，但時至今日，民進黨重返執政，當初的慘痛教訓竟全然拋諸腦後。保外就醫的陳水扁在挑戰法律及主管官署甚至蔡英文的權威下，又開始操作其行走法律邊緣、操控支持者情緒、創造最大政治利益三部曲的「衝突邊緣理論」。當年陳水扁的出訪曾首創舉世咋舌的「迷航外交」，但今天的台灣，還有再迷航的空間嗎？

兩岸瀕臨對抗、貪腐、經濟拚輸韓國，讓台灣人日子過得不好，陳水扁愛台灣嗎？答案很清楚。

(中國時報)