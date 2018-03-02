2018年03月02日 04:10 中國時報 主筆室

就在民眾還在搶購衛生紙，物價瀕臨波動之際，經濟部次長龔明鑫在行政院會後說，下月是否調漲電價將由費率審議會決定，即使調漲，幅度也不會超過3%；他還說，為了物價穩定，可能會對小商家採取不同考量。相對於他說水價和油價不漲，電價的上漲似已呼之欲出。

台電過去幾年超額盈餘達829億元，經濟部指示成立電價平穩基金，作為平抑電價之用。根據台電的評估，扣掉核一未啟動報廢的核燃料282億，以及台電的利潤，只能提出442億。加上今年燃料大漲，台電預估今年虧損超過600億，假設4月不漲，年底還是得漲。與其年底接近選舉時漲，不如現在漲。

因此，電價漲不漲一向不是經濟問題，而是政治問題。馬英九在2012年一上台提出油電雙漲，就遭到民進黨強烈抗爭，最後不敢漲，草草收場。蔡英文總統在當選之後也說，預估十年內電價不會大漲，因為政府會落實節能、綠能價格會下降、會提高台電營業效率。她也強調，電價不漲是指基本度內不漲，就算要漲，也會考量物價和人民負擔。

顯然，過去一年台電營運績效不好，這牽涉到政府的整體能源政策，畢竟核電不用，綠能成本高也趕不及，加上燃煤造成嚴重空汙，缺電問題隱然呈現。電價不漲，台電就更難為無米之炊了。但是這一漲，有考慮到物價和人民負擔嗎？

一個小小的衛生紙漲價風聲就造成恐慌，雖然說330度以下的民生用電不漲，但電價一漲，物價能不跟著連動？在衛生紙搶購潮還未消退之際，龔明鑫放出漲價消息，到底是在穩定民心，還是提油救火？

(中國時報)