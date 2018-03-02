2018年03月02日 04:10 中國時報 楊艾俐

幾年前，我和香港大學中國新聞研究中心院長陳婉瑩一起搭飛機，在飛機上，她嘆了一口氣：「1年已過了1/6。」她感嘆自己只有10個月可以工作了。

我驚覺，成功的人是如此過日子的，和我們上班族想法截然不同，當時我在汕頭大學教書，雖然深愛工作，但仍然免不了春季開學時，板著指頭算何時可以放暑假，秋季學期想何時可以放寒假，完全沒有這樣的時間觀念。

中國農曆新年總是比陽曆新年慢，今年尤其晚，過完農曆年，重新上班後，總要心猿意馬許久，吃不完的春酒，加上228放假，然後是元宵節，再要全心全意上班，已經是3月初了，等於比別人少了兩個月拚鬥的歲月，年底成績可想而知。

我訪問過多位成功人士，他們惜時間如金，印象最深的是王永慶，他分秒必爭。身價千億，1年拿100多億股息，金錢對他，除了投資，已失去意義。時間是他最大資產，他吝嗇地使用。每次採訪他都戰戰兢兢，典型的景象是這樣的：在他的大會客桌上擺了幾杯白開水，兩位保鑣跟著他走進辦公室，停在外面，王永慶進來時，背脊挺直，眼光銳利，坐定後，5分鐘內，王永慶看客人談話內容投機，就會按一下桌下的電鈴，喚小姐進來，簡單兩字用台語說「咖啡」，表示要小姐端咖啡進來，也表示他至少願意與你長談1小時；如果沒有叫咖啡，表示王永慶無意與你久談，最好10分鐘後就告辭，否則15分鐘後，他也會起身說，「今天就談到這裡吧！」

華人首富李嘉誠多年來堅持早上6點鐘起床，但是每天都把鬧鐘設在5點50分，這樣他有10分鐘時間準備起身。

我曾深度訪問張忠謀，寫成《半導體教父張忠謀》一書，寫完後，他跟我正經地算起帳：「你用了我144個小時」。最近我代表《遠見》雜誌去威斯康辛州訪問郭台銘這180天的身影，當地官員說，郭台銘一來，要拜會政府官員，要演講他的8K+5G，要與員工開會，48小時當24小時用，當地官員原來工作8小時，現在變成24小時待命，他們無奈地說：「Terry不睡，我們也不睡，Terry不吃，我們也不吃。」

去年及今年最夯的話題是AI（人工智慧），很多保守的估計都預測未來20年AI將取代一半的人力，除非現有人力可在其他職業有新的發揮。因此必須不斷學習新專業，而且要深度學習，及深度工作。

成功人士每年都要設定目標，這樣整年可集中心志，整合資源，拉高企圖心。例如臉書創辦人祖克伯年年設定目標自我挑戰，2010年挑戰學中文，2011年是只吃自己宰殺的肉，2013年是每天認識1個臉書以外的人，2015年是每周讀1本書，2016年是打造人工智慧管家，去年則是全美走透透，而今年祖克伯的挑戰目標是要重整臉書，臉書因為假新聞充斥抹黑、仇恨言論，已失去可信度。

新型態的工作，尤其有賴深度工作力和深度學習，其實就是我們小時候師長耳提面命的專心、心無旁騖、今日事今日畢的現代版。完成1個百萬美元的訂單、寫完1本書，發明一項技術，重整企業文化都不是靠逛網站、滑臉書、微信、Line能做成的。這些新興媒體造成了每個人工作內容的淺薄化，不停被打斷，我們只能一直去完成許多不重要的小件工作，而要突破困難的工作常賴長時間的專心。

(中國時報)