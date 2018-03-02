2018年03月02日 04:10 中國時報 張孟湧

侯友宜宣布請辭新北市副市長，正式投入國民黨新北市長初選。台北市及新北市係年底地方公職人員選戰的領頭羊，隨著高民調支持的侯友宜宣布參選，勢將激化藍綠選戰布局。

完全執政的民進黨，不僅在台北市可能禮讓柯文哲不提出候選人，目前在新北市亦無強棒人選表態參選。相較於雙北市的窘境，民進黨在選情穩定的高雄市及台南市則呈現「爭破頭」的現象。一冷一熱，形成強烈對比。

民進黨在台南市長及高雄市長初選爭破頭的原因很簡單，因為在綠大於藍的政治版圖上，初選過關等同大選過關；如同林飛帆所言，在台南市長的選情是「某個黨推個西瓜出來選舉都會當選。」隨著初選民調日期漸逼近，各陣營出招頻率也越來越頻繁，抹黑、抹紅、出書、選舉花費過高、真假民調…等招式陸續出爐，讓民眾看得瞠目結舌，逼得蔡英文主席也得下令規範，因為初選過程已經傷害民進黨的形象。

民進黨在新北市長選舉並非無人表態，而是表態參選的吳秉叡、羅致政及陳景峻等人的民調均大幅落後國民黨的侯友宜；而被點名參選的正國會派系領袖游錫 痋A過年前才又明確表示不參選，希望讓給年輕人。原本民調支持度較高的賴清德，因已轉任行政院長，為黨出征的意願及機率均不高；繞來繞去，前行政院長蘇貞昌又成為眾目所矚。

蘇貞昌已經72歲，並已於20年前任7年台北縣長，且曾擔任過行政院長、總統府祕書長、兩任民進黨主席。倘若蘇貞昌願意不計一切為民進黨出征，應值得鼓勵。只是民進黨過去為了爭奪執政權，不斷批評國民黨為老人政治，當國民黨逐漸朝向年輕化改革，民進黨卻是高高舉起「老人政治」旗幟，這叫民進黨中、新生代情何以堪。

政治評論家江春男曾撰文指稱，當國民黨老人一個一個退出政壇，民進黨卻出現許多不老騎士，並以「五府千歲」來諷刺民進黨的老人政治。徵召蘇貞昌參選新北市長，外人無從置喙；只是廣大新北市民不禁要問，民進黨在野時期為爭奪執政權所強調的人選標準，是否還適用在已經取得完全執政的民進黨，此大是大非的問題，攸關民進黨的政黨誠信，能否過關，還是由新北市民來做個裁判吧！（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)