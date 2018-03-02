未來的新世界語言

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中國時報
葉家興

上周末與中文大學同仁到台北，進行對台灣同學的招生宣傳與面談。由於自己恰好建中畢業滿30年，因此我喜歡問的一個問題是：「30年前我讀高中時沒有電腦、手機與互聯網，30年後的你會看見什麼今日不存在的新科技或新應用？」除了少數同學回答時間旅行、太空殖民等科幻小說般的情節外，幾乎9成以上的回答都是人工智慧的各種發展、創新與應用。

而面談最後的發問環節，許多同學感興趣的都與未來的工作有關。確實，美國目前接近一半的工作，未來有被自動化取代的風險。而經濟合作暨發展組織（OECD）的報告也顯示，自1995年以來OECD國家中創造出的職位裡，超過一半是兼職、自僱或自由工作。連新加坡如此重視國內大學生就業的城市國家也出現同樣趨勢。去年畢業生找到全職工作的比率創下有調查以來的新低：78%。

固然，在自由工作的數位平台例如Upwork、TaskRabbit和Thumbtack等出現的不乏具有創意及挑戰性的職缺，但根據OECD的報告，非全職就業人數增加最多的工種，多半還是屬於薪資水平底層1/3的工種。因此，如何前瞻地在大學時代就學習領先職場競爭力的技能，當然成了許多高中應屆畢業同學的關注焦點。

既然同學們普遍提到人工智慧的未來潛力，我們不妨關注人工智慧的目前成就。例如「阿法哥」（AlphaGo）輕鬆打敗人類圍棋冠軍、電影《雲端情人》（Her）裡和人類談戀愛的「莎曼莎」、新聞稿寫得有聲有色的「陳述」（Narrative）、會幫人類治病的「華生」（Watson）……等等，都是現在和未來可能取代人類的佼佼者。

對智能勝過人類的「阿法哥」、「莎曼莎」、「陳述」、「華生」等眾多兄弟姊妹而言，他們正在各行各業顛覆傳統就業。未來，他們的能力只會更強。「世界經濟論壇」曾發表報告，認為幾年內人工智慧將搶走人類的700萬個飯碗，但同時也會增加200萬個工作崗位。就業機會在哪裡？關鍵可能在指揮或與人工智慧溝通的能力，也就是使用人工智慧語言的能力。

現在能指揮人工智慧的程式語言，可能就是未來一代所必備的技能。有鑑於此，英國、澳洲、歐盟多國已經把程式語言列為義務教育的必修課程。歐巴馬、李顯龍等國家元首也學編寫程式，當下的大學教育甚至中小學教育的課程設計裡，能不與時俱進，為下一代的競爭力調整步伐嗎？

沒錯，全球人工智慧的發展不等人，而與其交流的語言，就是我們在舊工種淘汰、新工種誕生之際所應學習的新「世界語言」！ （作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)

被過度簡化的年改危機

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