軍改案濺血 年改會不動如山

軍人年改前後對照表

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中國時報
／台北報導

反軍改爆發流血抗爭，年改會原訂昨開會討論軍改方案延至下周。年改會副召集人、政務委員林萬億表示，立委現對軍改方案聚焦三大議題，其中軍人起支俸率50％加2.5％，不可能再改變，至於18％優存本金歸還、樓地板38990元部分，年改會將盡力朝既定規畫的方向溝通，草案預定3月送至立法院。

俸率不可能再改變

林萬億昨受訪時表示，立委對於軍人起支俸率，即所得替代率，有意見很多，有50％加1.5％，或是50％加2％等各種提議，但這部分是參考美軍制度，不可能只模仿其中一部分，又提出修正，卻又無法證明修正是對的，所以軍改俸率不再有其他設計。

林萬億說，立委主要爭議在於軍人起支俸率50加2.5部分，有立委主張少校若無法晉升，就是50％或52.5％、頂多到55％，如果以上校30年計算，俸率可以到75％，少將以上一直往上爬，上將更可能到100％，立委質疑將官獲利較多，但年資就是如此，工作愈久，薪資會提高，公教也是如此，「這是應該的回報」，這一點須向立委解釋清楚，「如果要調整俸率，還不如去檢討薪資結構。」

林萬億表示，立委第二個質疑是18％優存，領月退者一開始就取消18％，本金要歸還，並分10年調降差額，有立委質疑分10年還在調降中，為何本金要還，但年改會認為，18％取消了，分10年調降是新舊制間差額的調整。

至於第三點爭議，林萬億說，立委質疑軍人樓地板38990理由何在？軍人樓地板最低的基準應該是士官，怎麼會是少尉？但年改會主張，軍官是領導階級，重要性不言而喻。

軍人比公教有保障

此外，軍人有職業特性，像是軍人沒有加班設計，公教人員有加班；軍人有服務區域調動問題，公教人員調動時會配合個人意願；軍人有被迫提早退伍問題，平均退休比公教早10年，退休年齡若40多歲，生活所需較高，所以提供高於公教的保障很合理。

(中國時報)

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