退役軍人嗆「拔劍」升高抗爭力道

2018年03月02日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

退役上校繆德生日前闖立法院，發生墜樓命危事件。昨日，退役軍人團體集結召開記者會向蔡政府喊話，強調他們的目的是要捍衛中華民國憲法與國家安定，但政府卻無視訴求，導致抗爭遊行不斷，如今更發生流血衝突，這無疑是漠視國安危機，他們決定「拔劍」升高反抗力道，呼籲蔡英文除非有本事自己宣布獨立，不然就別再糟蹋軍人。

共同發起反蔡政府年改方案的藍天行動聯盟、八百壯士護憲維護指揮部等團體，昨日召開記者會，針對前天退役上校繆德生發生的意外做出說明。

八百壯士副指揮官吳斯懷

表示，經與繆德生家屬會晤後，家屬有幾件事希望能向社會說明，第一，有關外界謠傳家屬已經放棄急救，這點絕非事實，他們會竭盡手段搶救，不會放棄。第二，外界的關心家屬已經收到，但為因應病情與醫師後續處理，呼籲各界別再前往醫院探視；同時，目前網路不斷有人假借這起意外事件募款，他們要嚴正澄清，絕對不接受任何捐款。

引發關注的是，當天繆德生衝入立院後，鎖定的目標並非當時行政院長賴清德即將前往的議場，而是一旁黨團辦公室建築外牆。對此，羅睿達說，其實繆德生爬上去前準備了兩樣東西，一是國旗，二是一幅白布條，上頭寫著「沒有國軍就沒有國家」，要掛在立院頂樓給蔡政府看，只是出事後，布條就找不到了。

(中國時報)