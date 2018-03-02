退役軍人嗆「拔劍」升高抗爭力道

藍天行動聯盟1日舉行「誓死維護中華民國憲法之完整，以及軍人之尊嚴」記者會，出席者為受傷送醫的退役上校繆德生祈福。（姚志平攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

退役上校繆德生日前闖立法院，發生墜樓命危事件。昨日，退役軍人團體集結召開記者會向蔡政府喊話，強調他們的目的是要捍衛中華民國憲法與國家安定，但政府卻無視訴求，導致抗爭遊行不斷，如今更發生流血衝突，這無疑是漠視國安危機，他們決定「拔劍」升高反抗力道，呼籲蔡英文除非有本事自己宣布獨立，不然就別再糟蹋軍人。

共同發起反蔡政府年改方案的藍天行動聯盟、八百壯士護憲維護指揮部等團體，昨日召開記者會，針對前天退役上校繆德生發生的意外做出說明。

八百壯士副指揮官吳斯懷

表示，經與繆德生家屬會晤後，家屬有幾件事希望能向社會說明，第一，有關外界謠傳家屬已經放棄急救，這點絕非事實，他們會竭盡手段搶救，不會放棄。第二，外界的關心家屬已經收到，但為因應病情與醫師後續處理，呼籲各界別再前往醫院探視；同時，目前網路不斷有人假借這起意外事件募款，他們要嚴正澄清，絕對不接受任何捐款。

引發關注的是，當天繆德生衝入立院後，鎖定的目標並非當時行政院長賴清德即將前往的議場，而是一旁黨團辦公室建築外牆。對此，羅睿達說，其實繆德生爬上去前準備了兩樣東西，一是國旗，二是一幅白布條，上頭寫著「沒有國軍就沒有國家」，要掛在立院頂樓給蔡政府看，只是出事後，布條就找不到了。

(中國時報)

軍改案濺血 年改會不動如山 環保天燈2.0 飛天燒光不汙染

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。