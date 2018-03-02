環保天燈2.0 飛天燒光不汙染

元宵節到了，平溪放天燈成為聞名國際的台灣觀光亮點，但也衍生環保問題。文化銀行團隊設計的環保天燈（小圖，文化銀行提供）保證百分百在空中完全燃燒。

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中國時報
／台北報導

元宵節到了，一群交大畢業生為解決天燈帶來的環保問題，發揮創意打造「可在空中完全燃燒」的環保天燈，用回收紙漿製成的支架，取代鐵絲、膠布、竹條等不易回收且容易成為垃圾的材質，讓環保與傳統文化兩不誤。

由交大畢業生創立的《文化銀行》，希望在環保與傳統文化續存之中找到第三條路，他們集合化學工程師、機械工程師、工業設計師等，與在地的師傅一同討論與研發，2016年9月開始研發，半年後推出第一代環保天燈。

文化銀行共同創辦人邵璦婷說，過去天燈有兩大問題，第一是紙材分解太慢，宣紙因為有防油成分，5年才能分解；第二是支架太牢固，燒剩的鐵絲和竹子支架常常困住野生動物，因此第一代環保天燈利用回收的純紙漿（歐美雞蛋盒材質）製成天燈燈體，底部用竹框和鞭炮線，天燈飛到空中時竹框就會自動彈開降落地面。

不過為了要製作「百分之百可以在空中燒完」的天燈，他們又展開二代環保天燈腦力激盪，最後研發出用紙製底座，經過精密計算和多次試驗後，二代環保天燈可飛4、5分鐘到一定高度才開始燃燒燈體，不會有飛不高或是燒不完的問題。傳統天燈底座約200公克，二代環保天燈底座僅約80到120公克。

文化銀行正在網路集資，號召1500位網友加入，希望募到150萬元就開模生產，最快年底可以買到。目前集資一周已經募到50萬元。至於價格問題，邵璦婷說他們預定單價是300到400元，雖然比目前傳統天燈單價150到200元貴，但傳統天燈已經是削價競爭，商家賺不到錢，若能做環保又同時讓商家有利可圖，相信民眾會願意多付一點成本，一起升級台灣的傳統文化。

(中國時報)

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